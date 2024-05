Festivals, concerts, concours, spectacles, transhumance : tout un week-end d'animations en Aveyron ces vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai

Vous n'avez que l'embarras du choix pour vous divertir ces vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai en Aveyron.



Vendredi 24 mai

Arvieu. Concert "La Déryves" et "Gold by Alain Llorca", à 19 h 30.

Calmont. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Magrin.

Clairvaux-d’Aveyron. Concours de pétanque, à 20 h 30.

Cransac. Exposition de dessins réalisés au crayon à papier et à la peinture acrylique, à l’office de tourisme.

Entraygues-sur-Truyère. Ciné-papotte avec le film "L’odyssée de l’empathie, l’espoir de sauver l’humanité", à 20 heures, au cinéma.

Espalion. "Antigone d’Anouilh" présenté par le club de théâtre de l’Immaculée conception, à 21 heures, à la salle de la gare.

- Exposition de mosaïques, de 15 heures à 18 heures, au Vieux palais.

Gabriac. Théâtre : Le vedette’s club par la compagnie des Boudeuses, à 20 h 30.

Laguiole. Exposition de peinture, à l’office de tourisme.

Lanuéjouls. Concert DJ Coco, à 23 heures.

- Tournoi de beach tennis au stade.

Livinhac-le-Haut. Exposition "Au cœur de l’écorce".

Mur-de-Barrez. Exposition "Ciel nomade", découverte du ciel nocturne de l’Aubrac, sur la grand-rue et la rue de l’église.

- Projection "Un p’tit truc en plus", à 20 h 30, à la salle Bertrand-Tavernier.

Recoules-Prévinquières. Carlos Festival : "Georges du Tarn", "Les jongleurs d’accordéon", "Les Témoins de Jah’voine", à 15 heures, à la salle des fêtes.

Rodez. Brocante, de 8 heures à 18 heures, place du Bourg.

- Concert avec les "Violons de Prague", à 20 h 30, à la cathédrale.

- Les Terrasses en fête : O’p’tit bonheur avec le groupe Berzeng.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Terre en ciel" de Bernadette Robert, dessins au pastel, à la Maison de l’Aubrac.

Salles-la-Source. Exposition "L’âme du vin chantait dans les bouteilles".

La Salvetat-Peyralès. Exposition de créations à base de papier découpé, à la médiathèque Jean-Boudou.

Sébazac-Concourès. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Concourès.

Villefranche-de-Rouergue. Exposition et vernissage sur les époux Manouchian, à 17 h 30, à la mairie.

Viviez. Exposition dévoilées à la salle du conseil municipal.

Samedi 25 mai

Bozouls. "L’Aveyronnais chante", à 20 h 30.

Canet-de-Salars. Apéro concert avec Demi citron et DJ Thit’anim, à 19 heures.

Cassagnes-Bégonhès. Conférence sur « les insectes qui nous entourent », à 20 h 30, à la salle du conseil.

Clairvaux-d’Aveyron. Marché de producteurs locaux, à 19 heures, sur la place de la mairie.

Cransac. Exposition de dessins réalisés au crayon à papier et à la peinture acrylique, à l’office de tourisme.

Decazeville. Antirhouille du bal trad : initiation aux danses trad et bal trad, à 18 heures, à l’amphithéâtre.

Entraygues-sur-Truyère. Pièce de théâtre "Mariages" avec Les Martagons de l’Aubrac, à 21 heures, à la salle multiculturelle.

Espalion. Exposition de mosaïques, de 11 heures à 18 h 30, au Vieux palais.

- Festival des métiers ancestraux, de 10 heures à 18 heures, au château de Calmont d’Olt.

Laguiole. Exposition de peinture, à l’office de tourisme.

Lanuéjouls. Concerts : Duo la purée, Money jungle et Heptagone, à 19 h 45.

- Randonnée avec la Manjos camins, à 14 h 30.

- Tournoi de beach tennis, au stade.

Livinhac-le-Haut. Exposition « Au cœur de l’écorce ».

Luc. – La fête du jeu : rétrogaming, jeux en bois, escape game, jeux de société, de 14 h 30 à 18 h 30, à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube.

- Soirée animée par l’orchestre Rock Nashville1950 et Alain Marty, à la salle d’animation.

Le Monastère. Élément 139 propose un hommage à Claude Nougaro, à 19 heures, au centre social.

Montrozier. La compagnie Esperlouette de Bertholène présente "Les aventures d’Alexandre le Grand", à 18 h 30, à la salle d’animation de Gages.

Mouret. Apéro repas-concert avec Zico, after party avec le collectif Elektro Jane, à 19 h 30, au Grand-Mas.

Mur-de-Barrez. Exposition "Ciel nomade", découverte du ciel nocturne de l’Aubrac, sur la grand-rue et la rue de l’église.

Naucelle. Marché, de 10 heures à 12 heures.

Réquista. Soirée dansante musette et folklore, à 21 heures, à la salle de spectacles.

Rignac. Troc de fringues, à la salle de la traverse.

Rodez. – Course des garçons de café, à 15 heures, place Charles-de-Gaulle.

- Printemps de solidarités : vide-greniers, expositions, animations, de 14 heures à 19 heures, au haras.

- Weppa géante orchestrée par Alvaro Arevalo, professeur de danses latines, à 14 h 30, place de la Cité.

Saint-Chély-d’Aubrac. – Exposition "Terre en ciel" de Bernadette Robert, dessins au pastel, à la Maison de l’Aubrac.

- Bal traditionnel avec Pierrot Trinco suivi d’un bal disco (restauration avec assiettes de producteurs), à 20 heures, à Aubrac.

- L’Aubrac en transhumance, salon du terroir d’Aubrac, de 10 heures à 19 heures.

- Marché des producteurs, à Aubrac.

Saint-Christophe-Vallon. Quine de l’Apel, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt. Marché de la transhumance avec artisans et producteurs locaux, de 8 heures à 17 heures, sur le cours haut du centre-ville.

Saint-Saturnin-de-Lenne. – Atelier « gribouille », de 10 heures à 12 heures, cour de la mairie.

- Grand quine des savoir-faire, à 21 heures, à la salle d’animation culturelle.

Salles-la-Source. Exposition "L’âme du vin chantait dans les bouteilles".

La Salvetat-Peyralès. Exposition de créations à base de papier découpé, à la médiathèque Jean-Boudou.

- Festival "En rue libre" : spectacle, à 20 h 30, place André-Calvignac.

Savignac. Apéro concert avec Mutmutu, à 19 h 30.

- Concours de pétanque en doublettes, à 14 h 30.

- DJ Galaxy podium, à 22 h 30.

Sébrazac. Concours de belote, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Trémouilles. Concert de l'Ensemble instrumental d’Aveyron et de l'Ensemble vocal des Quatre-Saisons, à 20 h 30, à l’église Saint-Martiel.

Dimanche 26 mai

Auzits. Vide-greniers, à 8 heures, au plateau d’Hymes.

Baraqueville. Marché aux puces, de 7 heures à 13 heures, place François-Mitterrand.

Belcastel. Brocante et vide-greniers, de 8 heures à 19 heures.

Camboulazet. Concert de l’ensemble Altéra tempora, à 16 heures, à l’église.

Condom-d’Aubrac. Déjeuner aux tripous et escargots, de 7 heures à 13 heures, à Salgues.

Espalion. Festival des métiers ancestraux, de 10 heures à 18 heures, au château de Calmont d’Olt.

Exposition de mosaïques, de 11 heures à 18 heures, au Vieux palais.

Lanuéjouls. Concours de pétanque en doublettes, à 14 heures.

- Spectacle "Pat patrouille", à 16 heures.

- Tournoi de beach tennis, au stade.

Livinhac-le-Haut. Exposition « Au cœur de l’écorce ».

Luc. Vide-greniers et vide-garages par Rétromobile Luc-La Primaube, exposition de voitures anciennes et de motos, à l’espace d’animation.

Mur-de-Barrez. Exposition « Ciel nomade », découverte du ciel nocturne de l’Aubrac, sur la grand-rue et la rue de l’église.

Rodez. Concert avec Bernard Aries chante Norge, à 17 heures, à la Menuiserie.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Terre en ciel" de Bernadette Robert, dessins au pastel, à la Maison de l’Aubrac.

- L’Aubrac en transhumance, passage des troupeaux, à 9 h 30, à Aubrac.

Saint-Hippolyte. Vide-greniers, à 7 heures, route de l’usine EDF à Couesque.

Saint-Saturnin-de-Lenne. Déjeuner tête de veau, à 8 heures, à la salle des fêtes.

- Exposition de vieux tracteurs et de voitures.

- Gastro-randonnée, à 8 heures, à la salle des fêtes.

- Vide-greniers et marché des producteurs.

Salles-la-Source. Exposition "L’âme du vin chantait dans les bouteilles".

Salmiech. Déjeuner aux tripous, à 8 heures.

- Marché aux fleurs et aux plants, à 9 heures.

La Salvetat-Peyralès. Exposition de créations à base de papier découpé, à la médiathèque Jean-Boudou.

Savignac. Animation avec un escape game (gratuit), à 14 h 30.

- Apéro-concert avec Chop Suey, à 18 heures.

- Déjeuner tête de veau, tripous et viennoiseries, à 8 h 30.

- Repas dansant avec Sébastien Magnaval, à 20 heures.

Villecomtal. Café livres et Bla-bla autour de l’œuvre de Paul Auster, à 18 heures, à la Fabrique du Rougier.

Villefranche-de-Rouergue. Vide-greniers au foirail de la Madeleine.

Viviez. Quine de l’amicale des sapeurs-pompiers, à 14 heures, à l’espace Jacques-Rey.