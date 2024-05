Football : entre premières et habitudes, place aux finales de coupe de l’Aveyron ce samedi à Rodez

Ce samedi au stade Paul-Lignon, Naucelle – Saint-Georges-de-Luzençon chez les hommes et Bozouls – Rignac-Montbazens chez les femmes s’affronteront lors des finales de la coupe de l’Aveyron. Le coup d’envoi du duel féminin est prévu à 14 h 30, celui du masculin à 19 heures.

Opposition de style entre Saint-Georges et Naucelle, demain soir entre le 4e et le 8e du Départemental 1. Les Saint-Géorgiens s’avancent avec un costume de légers favoris, mais ce sera leur première dans l’antre de Paul-Lignon tandis que les Naucellois sont des experts de la compétition avec cinq titres.

La coupe n’a jamais été une priorité pour nous, on était plus axé sur le championnat. Mais c’est vrai que depuis trois ans que Lamine (Diedhiou, le coach) est arrivé, il en a fait un objectif. Puis, nous avons aussi évolué pendant sept saisons en Ligue donc c’est l’équipe réserve qui la disputait. » La phrase est pleine de sens et elle vient du coprésident des Sud Aveyronnais, Eric Maury, l’un des piliers du club situé au pied du célèbre viaduc de Millau. L’objectif est enfin devenu réalité pour Diedhiou et les siens qui ont su réveiller la cité-dortoir, d’environ 1 700 âmes, de Saint-Georges-de-Luzençon. Après Espalion en demi-finale (3-1), il faudra passer sur le corps des Naucellois, récents vainqueurs de l’épreuve, en 2019, pour lever le si convoité trophée.

Les deux formations se sont affrontées à deux reprises en championnat pour une victoire de Saint-Georges (2-1) et un nul (1-1). Seulement à 19 heures, il ne sera plus question de championnat, de statistiques, et autres analyses, mis à part de l’emporter au bout des 90 voire120 minutes et plus si affinités pour inscrire son nom au palmarès du plus beau trophée aveyronnais.



« L’expérience peut être un plus, la vérité du terrain est tout autre »

Au pays du tripou, pas rassasié, on ne s’en laissera pas conter et c’est avec détermination que le technicien tarnais Abdelkader Medjahri et les siens voudront marquer de leur empreinte cette édition 2024. « Ils sont très difficiles à manœuvrer, mais nous sommes prêts à répondre dans tous les compartiments du jeu, dit-il. Oui, l’expérience peut-être un petit plus au niveau psychologique, seulement, la vérité du terrain est tout autre », se veut ambitieux celui qui alignera six joueurs sur la pelouse déjà vainqueurs en 2019. Beaucoup disent qu’il faut venir une fois pour découvrir et une seconde pour gagner. Loïc Maury et sa bande ne doivent certainement pas l’entendre de cette oreille et auront à cœur de déjouer l’adage.



Duel tactique Medjahri-Diedhiou

Si une majorité d’entraîneurs du D1 voit Saint-Georges en favori (lire ci-contre), bien difficile de faire un pronostic entre les forces en présence. C’est aussi un duel tactique entre les deux coaches Medjahri et

Diedhiou qui découvriront l’événement. Lequel l’appréhendera le mieux, lequel donnera le plus de confiance à ses joueurs ? Les hommes de Diedhiou, avec leur duo d’attaquants Pelissier – Maury, voudront marquer l’histoire en inscrivant leur nom au palmarès pour la première fois pendant que les jaune et noir espéreront marcher sur les traces de leurs illustres prédécesseurs. Et de ramener une nouvelle coupe, la sixième, seulement cinq ans après la dernière glanée. « Nous sommes très tranquilles. On sent que l’on est un peu au-dessus mais sur un match, ça risque de se jouer sur des détails, un coup de pied arrêté. Le plan, c’est d’imposer notre jeu », prévoit Diedhiou. Faites vos jeux.

Plus tôt dans l’après-midi, les deux meilleures formations féminines aveyronnaises de district ouvrent les hostilités pour ce qui sera un remake de la dernière finale. Les Bozoulaises lorgnent sur un troisième succès consécutif dans l’épreuve (ce qui ferait cinq au total) tandis que les joueuses de Montbazens-Rignac auront à cœur de prendre leur revanche.

La revanche, le remake, l’explication finale, le combat des titans… Les titres pourraient être nombreux au moment d’aborder cette finale identique à celle de la saison dernière entre ce qui se fait de mieux dans le football aveyronnais féminin de niveau départemental à l’heure actuelle. Preuve en est depuis deux saisons avec une domination insolente des deux forces en présence. Autant en championnat qu’en coupe. Cette saison encore, les Bozoulaises ont terminé championnes devant les Montbazino-Rignacoises.

Et s’il y a tout juste un an, Sonia Roux, Sandra Chelda et leur bande verte semblaient être largement au-dessus, l’écart entre les deux meilleures ennemies s’est bien resserré. Elles ont terminé le championnat de D1 tout en haut du classement à égalité de points. Bozouls étant sacré à la différence de buts particulière (match nul à Montbazens-Rignac et victoire à domicile).



Bozouls champion, mais Montbazens-Rignac meilleure attaque et meilleure défense

Pourtant chose rare, les dauphines possèdent la meilleure attaque et la meilleure défense de l’élite départementale. « Nous avons hâte, l’excitation monte. Toute la saison, on vit pour cela. Je sens beaucoup de détermination et d’envie. Ce sera du 50/50, à l’image de la saison où nous avons fini à égalité. Seule une victoire chez nous, nous a départagés. Je ne vais rien changer par rapport à d’habitude. De toute façon, les deux équipes se connaissent par cœur », anticipe Loïc Cambefort, le néo coach bozoulais depuis le début de saison, et qui a brillamment pris la suite de Yoan Boyer. Pour mener les siennes à la victoire, il pourra compter sur une Chelda déjà décisive lors des deux dernières finales.



Du côté de l’entente Montbazens-Rignac, après avoir titillé son adversaire tout au long de la saison, c’est l’heure des ambitions pour l’entraîneur, Romain Nicolas : « Maintenant que l’on a découvert, moi le premier, nous savons à quoi nous attendre. Le score avait été lourd en mai dernier (5-1, NDLR). Nous espérons que ce sera plus serré. Bozouls a une colonne de 4-5 joueuses très solides avec du talent, dont Chelda et Roux qu’il faudra bloquer. Cela va se jouer sur des détails. » Vraiment indécis.



Ces petits détails qui feront la différence au coup de sifflet final, soit pour la revanche des Ouest-Aveyronnaises, soit pour la consécration d’une génération de Bozoulaises qui serait titrée pour la troisième fois consécutive.