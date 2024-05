Football : fin de l’aventure en play-offs pour Rodez, éliminé par Saint-Étienne

Trois jours après avoir évincé le Paris FC aux tirs au but (2-2, 3-2 tab) à Paul-Lignon, les Ruthénois ont plié (2-0) à Geoffroy-Guichard, vendredi 24 mai, lors du deuxième play-off de Ligue 2.

Rodez ne se frottera pas à Metz et ne verra pas les barrages d’accession à la Ligue 1. La folle et historique aventure sang et or s’est arrêtée lors du deuxième play-off de Ligue 2, vendredi 24 mai. Les Ruthénois ont plié (2-0) à Saint-Étienne, trois jours après avoir tenu tête au Paris FC et l’avoir évincé aux tirs au but.

Un résultat logique au vu de la domination stéphanoise. Des Verts qui, malgré un grand nombre de tirs en première période, n’ont trouvé la faille qu’en deuxième. Il faut dire que si ses coéquipiers semblaient accuser le coup de l’enchaînement des matches, le gardien ruthénois Ewen Jaouen a été une nouvelle fois décisif, sous les yeux des 731 supporters ruthénois en parcage.

Le parcage sang et or ce vendredi soir à Saint-Étienne. Centre Presse Aveyron - Maxime Lacaze

Il a retardé l’ouverture du score jusqu’à la 64e, quand Irivn Cardona a coupé la trajectoire du ballon au premier poteau, trompant le jeune portier sang et or. Derrière, les protégés de Didier Santini n’ont pas réussi revenir comme l’avaient fait les Parisiens quelques jours plus tôt sur le Piton. Et Saint-Étienne a même enfoncé le clou dans les arrêts de jeu (90e+6) en marquant un deuxième but, signé Nathanaël Mbuku.

Il n’y aura pas de barrage pour Rodez, mais cette saison restera à jamais gravée dans les annales du Raf, au bout d’une épopée conclue par une 4e place de Ligue 2 et deux play-offs.