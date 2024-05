Football : "Forcément déçu, mais surtout fier", les réactions après la défaite de Rodez en play-offs à Saint-Étienne

Entraîneurs des deux équipes et joueurs ruthénois réagissent après la défaite de Rodez (2-0) à Saint-Étienne, lors du deuxième play-off de Ligue 2.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Il y a toujours de la déception quand on arrive devant un si bel événement et qu’on ne va pas au bout. Mais il faut accepter la victoire de l’adversaire qui a été bon dans ce qu’il a préparé. Il nous manquait un peu de jus et pas mal de technique. Mais voilà, tu finis une saison exceptionnelle, extraordinaire sur une défaite, alors autant le faire dans le Chaudron, devant ce magnifique public. On a eu la balle pour revenir à un partout, on les a fait douter, ils nous craignaient. Mais quoi qu’il en soit, ils ont été meilleurs. Dans la vie, il faut savoir perdre.

Bradley Danger, capitaine de Rodez

Ewen Jaouen, gardien de Rodez

Forcément déçu car on perd, mais surtout fier du groupe, de ce que l’on a fait, de ce qu’eux (ses nouveaux coéquipiers) ont fait en première partie de saison et jusqu’à la fin. Je suis cramé là, je vais aller me reposer. Je vais garder beaucoup de positif, avec cette expérience du monde professionnel et je vais m’appuyer là-dessus pour le futur, ça va notamment m’aider à bien gérer la pression.

Lucas Buades, piston de Rodez

Il y a un peu de regrets ce soir avec la défaite, mais ce n’était que du bonus. Il faut retenir que l’on a fait une saison exceptionnelle. On a vécu une saison magnifique, avec un groupe et un staff exceptionnels. C’était la meilleure du Raf à ce niveau, donc forcément, il y a aussi beaucoup de bonheur même si ce soir il n’y a pas de qualification pour le barrage.

Ce soir, ce sera mitigé, mais demain et quand on y réfléchira tout cet été, on se dira que ce qu’on a vécu, c’était vraiment magique. La communion avec le public aussi durant toute la saison. Ce sont peut-être des émotions qu’on ne reverra pas de sitôt en carrière, c’était extraordinaire. Maintenant, il nous faut beaucoup de repos pour récupérer physiquement et mentalement. Car, mine de rien, des émotions comme ça, ça puise, il va falloir redescendre et bien récupérer pour retravailler et vivre une nouvelle saison comme cela !

Giovanni Haag, milieu de Rodez

À chaud, je dirai qu’il y a beaucoup de déception et on ne pense pas à ce qu’on a fait de bien. Mais une fois qu’on rentre aux vestiaires, qu’on discute un peu, on se dit que la saison a été incroyable. Ce n’est pas une surprise, on était tous très, très fatigués ce soir, et on est tombé sur une très, très bonne équipe, meilleure que nous ce soir.

Stone Mambo, défenseur de Rodez

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de Saint-Étienne

Il fallait passer coûte que coûte. Et on est passé avec un match accompli, dans lequel on a eu beaucoup d’occasions ! C’était intéressant. J’ai senti une grosse détermination (chez ses joueurs). Avec le public derrière nous, c’était extraordinaire. Les deux équipes étaient fatiguées, mais certainement un peu plus Rodez, qui a joué mardi.