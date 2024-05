Football : une fin d’aventure à Saint-Étienne et des vibrations ressenties jusqu’à Rodez !

Vendredi 24 mai, alors que le Raf disputait le deuxième play-off de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard, qu’il a perdu 2-0, plus de 2000 personnes avaient investi la salle des fêtes de Rodez pour suivre ce match historique. Et les bars du Piton ont eux aussi vibré au rythme du duel ! Récit de la soirée dans la salle des fêtes.

Si le parcage à Saint-Etienne était garni d’un millier de fans pour le deuxième play-offs de Ligue 2, à Rodez aussi, les aficionados ont montré leur soutien, vendredi 25 mai. Chez eux, dans les bars et à la salle des fêtes ouverte pour l’occasion. Et sur son parvis, bien avant de s’installer devant le grand écran, de nombreux fans en sang et or font monter la pression.

À l’entame, bizarrement, les 1 200 supporters sont calmes, studieux presque, comme laissés sans voix par l’enjeu et la grandeur de la soirée à venir. Il faut alors attendre la 11e minute et la frappe au-dessus de Hountondji pour que l’ambiance bon enfant monte en décibels. Dès lors, chaque action offensive ou défensive du Raf est ponctuée de cris et de chants.

La foule dans la salle des fêtes de Rodez et dans les bars lors du deuxième play-off de Ligue 2, vendredi 24 mai. Centre Presse Aveyron - José Antonio Torres

À la pause, du côté du bar, les avis et solutions pour remporter la mise vont bon train, avec le sentiment que c’est possible de se qualifier malgré la domination des Verts.

À la reprise, des vagues de nouveaux supporters remplissent alors la salle des fêtes dépassant les 2 000 personnes et les encouragements couvrent largement les voix des commentateurs. Pour le coup, on se serait presque cru dans le Chaudron, entouré de supporters ruthénois.

Après l’ouverture du score stéphanoise, la salle s’est un peu éteinte, les voix sont devenues plus lourdes à l’instar des jambes des hommes de Santini. Mais au coup de sifflet, il y eut un tonnerre d’applaudissements en guise de "merci Rodez !" Inoubliable.

