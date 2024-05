Trémouilles. La fête votive de juillet se prépare

Le week-end de la fête des 5, 6 et 7 juillet approche et les réunions se multiplient pour le préparer. Vendredi, c’était pour peaufiner le programme et le planning des bénévoles avec les responsables du comité des fêtes.

Après avoir fait l’inventaire du matériel nécessaire, il a été évoqué les différentes animations : le quine du vendredi avec ses trois gros lots (un tour en montgolfière, une tireuse à bière, un braséro). Le samedi, dès 14 heures, le concours de pétanque et une soirée musicale et gourmande avec de jeunes musiciens locaux et des bandas autour d’une paella.

Le dimanche, dès le matin, déjeuner aux tripous, escargots et farçous ; l’après-midi pour les enfants, des jeux gonflables, des jeux en bois, du maquillage, une calèche pour une balade… et en soirée le repas aligot-jambon braisé au son de l’orchestre de Véronique Pomiès.