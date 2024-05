La saison 3 de "La Chronique des Bridgerton" bat des records sur Netflix

(ETX Daily Up) - La nouvelle saison de sa série à succès, "La Chronique des Bridgerton" s'est offert le meilleur week-end de lancement de Netflix. Au total, les quatre premiers épisodes ont été regardés plus de 45 millions de fois dans le monde.

165,2 millions. C'est le nombre d'heures de visionnage générées par la première partie de la troisième saison de "Bridgerton", d'après les données de Netflix. La série de Shonda Rhimes s'impose avec le plus grand nombre de visionnages hebdomadaires pour une série Netflix, toutes langues confondues, souligne THR.

Lancée en 2020, la série romantique avait conquis les abonnés en devenant la série la plus regardée de la plateforme en 2021. Les deux premières saisons figurent d'ailleurs parmi les dix plus gros succès historiques de Netflix lorsqu'on prend en compte les séries télévisées en langue anglaise. La première saison, à la quatrième place, cumule près de 930 millions d'heures de visionnage et plus de 113 millions de vues. Sa suite occupe la 9e place avec 797 millions d'heures de visionnage et 93,8 millions de vues. A ce jour, la troisième saison est dans le Top 10 Netflix de 92 pays. Sa deuxième partie est pour le 13 juin.

Si cet engouement est réel, la série a pu profiter des neuf millions de nouveaux abonnés de la plateforme qui compte désormais près de 270 millions d'abonnés dans le monde.

La série a également su capter l'attention des spectateurs en proposant des épisodes plus courts que la moyenne des deux premières saisons. Si la première partie, soit quatre épisodes, de la troisième saison de "La Chronique des Bridgerton" affiche 220 minutes de divertissement, la totalité des huit épisodes de la deuxième saison atteint les 510 minutes.

Sur les réseaux sociaux, la romance de "Polin", la contraction du couple Penelope et Colin, au coeur de l'intrigue de cette troisième saison, séduit tellement que le hashtag #Bridgerton a généré deux millions de contenus. Comptez 95.300 pour #brigertonseason3 et plus de 97.000 pour #Polin.