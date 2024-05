Entraygues-sur-Truyère. L’accordéon en fête du 6 au 9 juin

Le nouveau festival Fréquences Accordéon de Saint-Hippolyte aura lieu du 6 au 9 juin avec un très beau programme en perspective, entre concerts, gala et animations. Organisé par la commune et les deux accordéonistes Lucia Genilloud et Guillaume Fric, il débutera le jeudi 6 juin par un concert de Jérémie Buirette à l’église (10 €) à 20 h 30, après un repas à 19 h 30.

Le vendredi 7 juin commencera par une balade sur la commune dès 9 h 30, suivi du repas à midi.

À 15 h, il est prévu une visite de la Résidence musicale Haut2Gammes et un atelier organologie avec Monsieur Accordéon. Après le repas (à 19 h), aura lieu à 21 h le concert de l’orchestre Gaëtan Larrue Project à la salle des fêtes (15 €). Le samedi 8 juin offrira à 10 h une Master classe de Félicien Brut à la salle des fêtes (gratuit), suivi à 11 h du Marché des producteurs avec animation musicale. À 15 h l’après-midi sera musical avec les élèves d’accordéon de Haut2Gammes à la Résidence musicale avec un goûter. Après le repas musical à 19 h, débutera à 20 h 30 le Grand gala dansant à la salle des fêtes (15 €), avec Gilles Saby, Benjamin Malric, Mathieu Barbier, Félicien Brut, Guillaume Fric et Lucia Genilloud. À 23 h, sera tiré le feu d’artifice dans le village.

Le dernier jour du festival, dimanche 9 juin, commencera à 8 h, avec un déjeuner aux tripoux organisé par le comité festif (sur réservation). À 11 h, il sera offert un concert de l’orchestre "Accordéon Club de Semeac" à la salle des fêtes (gratuit), suivi d’un repas à 12 h 30. À 15 h, le duo Félicien Brut et Édouard Macarez donnera un concert à la salle des fêtes (20 €). À 19 h, un repas clôturera le festival.

Tous les repas et hébergements seront sur réservation au 06 30 74 82 80. Billetterie sur www.haut2gammes.fr/festival Le pass de 4 jours est à 50 €.