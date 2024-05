Bozouls. L’AOB quilles de huit se prépare à la compétition

Le club de quilles de Bozouls est fortement représenté en championnat de quilles individuel vétérans et super-vétérans.

Ce championnat se déroule le mercredi en 5 manches de 3 parties, soit 114 vétérans (âge de 60 à 66 ans) plus 135 super vétérans (âge de 66 à 72 ans) et quelques super vétérans étoiles de plus de 72 ans sont engagés pour ce championnat.

Les 25 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat de l’Aveyron qui se jouera à Inières le 21 juillet et les 10 premiers de chaque catégorie, toutes parties comptabilisées, seront qualifiés pour le championnat de France à Colombiès le 11 août.

Neuf vétérans, six super vétérans et un super vétéran étoile représenteront le club de quilles de huit de Bozouls.

Souhaitons leur bonne chance pour la suite.