Le Nayrac. L’atelier peinture prépare son exposition

Du 1er au 29 juin, le Foyer Rural présente les productions de l’atelier peinture le samedi matin de 10 h à 12 h à la mairie.

La première année l’atelier de peinture était consacré à l’aquarelle. Brigitte Nougier, passionnée par cette technique, qu’elle a découverte lors de ses voyages, a voulu partager son enthousiasme et permettre à chacun d’exprimer sa sensibilité artistique.

L’Atelier a eu la chance, depuis septembre 2023, de pouvoir élargir son horizon en proposant également une initiation à la peinture acrylique, en suivant les conseils de Brigitte Kolasinsky, qui peint et expose depuis de nombreuses années.

Douze participants, qui viennent du Nayrac, d’Estaing, de Florentin-la-Capelle et d’ailleurs, se retrouvent pour peindre et échanger une fois par mois, le samedi matin, au Nayrac, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

En deux ans les personnalités se sont affirmées, étoffées et ceux et celles qui, au début, venaient pratiquer un simple loisir sont aujourd’hui des passionnés.