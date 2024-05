Thérondels. Le succès toujours au rendez-vous pour la foire aux bœufs gras

Le concours des bœufs gras du Carladez est devenu un incontournable pour les éleveurs allaitants de Thérondels, alentours et les acheteurs locaux, artisans bouchers, coopératives… L’édition 2024 n’a pas failli à cette notoriété et un label a été déposé par la mairie pour protéger le savoir-faire du territoire. Après cette édition 2024 qui s’est déroulée le 18 mai, Daniel Tarrisse et Francis Nolorgues coprésidents du comice agricole, organisateur de la foire de printemps sont satisfaits : une météo assez clémente, des exposants bien présents, des acheteurs et des éleveurs au rendez-vous, tout était réuni pour attirer les nombreux visiteurs.

Le concours des bœufs gras a séduit les acheteurs. En effet, 24 bovins de races représentatives du Carladez (11 aubrac, 13 limousines) ont trouvé preneur à un prix moyen entre 6,20 euros/kg et 8 euros/kg (enchères comprises). Cinq championnes (2 aubrac, 3 limousines) ont été désignées par un jury d’experts puis mises aux enchères. En aubrac les 2 championnes du Gaec Soulenq de Mandilhac et du Gaec du Granjou (Delpuech) ont été achetées par la boucherie Conquet de Laguiole. En limousines, les championnes préparées par Lafon Cyril de Thérondels et le Gaec Sinhalac-Fontenilles ont été achetées par la boucherie Grialou-Loubriat de Mur-de-Barrez et la championne de l’EARL Nolorgues du Bousquet par la coopérative Célia.

En parallèle, le marché de terroir avec les producteurs locaux, le marché aux fleurs et plants, volailles, la coopérative fromagère de Thérondels et son stand de dégustation (dont le Thérondels, médaille d’argent au concours général agricole à Paris et médaille d’or au concours des fromages à Espalion), matériel agricole, vieux tracteurs, casse-croûte offert par la maison Mouliac ont attiré les visiteurs en nombre.

Le midi, le repas servi par le traiteur Grialou-Loubriat a rassemblé 150 convives.