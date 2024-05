Anglars-Saint-Félix. Les écoliers s’impliquent dans les préparatifs de la fête

Les élèves de CM1-CM2 de l’école du village se sont investis avec enthousiasme dans les préparatifs de la fête de leur village qui aura lieu le week-end prochain. On leur a proposé de peindre les mange-debout confectionnés par un employé communal. Ils ont décidé de représenter sur les six bidons, six éléments marquants de la fête du village selon eux : les fanions de la fête, les animaux, les engins agricoles, l’école autrefois, les cérémonies religieuses et enfin le feu d’artifice au-dessus de l’école. Lors du week-end de la fête, les 31 mai, 1er et 2 juin, vous pourrez venir les admirer en buvant un verre.