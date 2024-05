Saint-Christophe-Vallon. Les Madonnas du Jeudi dévoilent leur nouveau clip et single

Les amateurs de rock ont de quoi se réjouir ! Le groupe aveyronnais Les Madonnas du Jeudi, basé à Saint-Christophe-Vallon, prépare une soirée exceptionnelle pour la sortie de son nouveau clip et single "Les rockeurs en carton". Connu pour son énergie débordante et ses mélodies entraînantes, le trio, composé de Nicolas Marty, Julien Vabre et Guilhem Rudelle, revient avec un nouvel album de neuf titres dont la sortie est prévue au mois de novembre. Pour faire patienter leurs fans, Les Madonnas du Jeudi ont décidé de dévoiler en avant-première un nouveau titre agrémenté d’un clip vidéo Ce single, donne le ton de ce qui s’annonce comme "l’album le plus ambitieux du groupe jusqu’à présent" . Accompagnés du groupe Smectal, ils seront en concert "Release party" le vendredi 14 juin à partir de 20 h 30 au Club à Rodez (participation libre).