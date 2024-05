Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les Marmousets sensibilisés aux dangers d’Internet

Mardi 21 mai dans le cadre de leurs actions habituelles de prévention en milieu scolaire, la gendarmerie de la CoB de SaintGeniez-d’Olt et d’Aubrac est intervenue devant les élèves de CM1/CM2 de l’école des Marmousets sur les dangers d’Internet. Alors que l’exposition des enfants au numérique ne cesse d’augmenter, le dispositif du Permis Internet contribue plus que jamais à sensibiliser les enfants aux dangers numériques.

Lors de son intervention, le gendarme Gil a dispensé les bons conseils pour éviter les pièges d’internet tout en rappelant les règles de bonne conduite.

Les élèves ont été très impliqués et intéressés lors de cet échange pédagogique. Après la validation d’un questionnaire d’évaluation (100 % de réussite), les jeunes se sont vus remettre un diplôme. Le Permis Internet est un programme national de prévention pour un usage d’internet vigilant, sûr et responsable, à l’attention des enfants de CM2 : choix du mot de passe ou de l’adresse mail, rencontres virtuelles, achats en ligne, cyberharcèlement, respect de la vie privée… Il accompagne les enfants pour qu’ils puissent accéder au meilleur d’internet en toute sécurité et apprendre les règles essentielles de prudence.

Les enseignants remercient la gendarmerie pour son intervention sur un sujet d’actualité.