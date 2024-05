Villefranche-de-Panat. "L’Esprit de famille" s’installe dans le bourg

C’est l’histoire d’une famille qui souhaitait travailler ensemble depuis longtemps. Sans doute, le grand-père Marcel, avait déjà donné le goût de l’entreprenariat, lui qui avait quitté son Aveyron pour être "bougnat" à Paris d’abord et qui s’était installé à Carmon pour y ouvrir un café pension. Ce grand-père a transmis à sa lignée la fibre de l’accueil et du partage autour d’une bonne table. Un retour aux origines coulait donc de source.

C’est au cours d’un périple en Aveyron que Laurence et Jérôme ont eu un coup de cœur pour le Lévézou et décident de s’installer à Villefranche-de-Panat. Deux de leurs enfants ne tardent pas à les rejoindre. Kevin, boulanger, et Manon, pâtissière de formation. Le ton est donné, le projet a germé et c’est avec enthousiasme que toute la famille met ses compétences respectives au profit de ce qui allait donner "L’Esprit de famille". Un lieu qui ne ressemble pas vraiment à un restaurant classique puisque rénové avec des matériaux de récupération du sol au plafond, un lieu de vie et de rencontres où l’on pourra acheter quelques meubles rénovés et autres, tout en dégustant boissons et douceurs. Les démarches s’engagent et sont bien accueillies par la communauté des communes, la CCI, Initiatives Aveyron qui vont les soutenir. Depuis le 17 mai, jour de l’inauguration, "l’Esprit de famille" propose, en semaine, tous les après-midi, un accueil salon de thé, pâtisseries et la tarte aux noix caramel de Manon vous y attend au milieu de surprenantes gourmandises et quelques objets à chiner.

Le week-end, à compter du vendredi midi, et jusqu’au dimanche midi, on pourra venir déjeuner et dîner une cuisine simple mais raffinée.

De la pâtisserie est proposée sur commande pour tout évènement.

Une ouverture 6 jours sur 7 du 15 mai au 15 septembre. Mais "l’Esprit de famille" sera ouvert toute l’année.

N’hésitez pas à venir découvrir et vous poser dans ce lieu un peu "hors du commun" qui propose une pause gourmande baignée par cet "esprit de famille".