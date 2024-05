Mur-de-Barrez. L’exposition "Electrosound", propose des animations familiales autour du son

Les samedis 25 mai et 1er juin, de 10 heures à 17 heures, le gymnase accueille, l’exposition unique Electrosound : découverte du son, des procédés d’enregistrement, du fonctionnement de l’oreille ou encore des différents courants musicaux… Une multitude d’ateliers variés et interactifs entre science et pédagogie adaptés à tous publics. En parallèle, le 25 mai de 14 h à 22 h, des animations familiales autour du son s’invitent aussi au gymnase (jeux vidéo, blind test…). Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Informations auprès de la bibliothèque de Mur. Le projet "Pixel Aventure" a été retenu dans le cadre de l’appel à projet "Bibliothèque et numérique" du Département de l’Aveyron et sa Médiathèque départementale, avec le soutien de la CAF et de la MSA.