Ligue 2 : quelles cotes pour Saint-Étienne et Rodez dans ce play-off 2 ? Voici l’avis des bookmakers

Dans le cadre du deuxième match de play-off de Ligue 2 BKT, Saint-Étienne accueille le Rodez Aveyron football à Geoffroy-Guichard, ce vendredi 24 mai 2024. Que disent les bookmakers ?

Le coup d’envoi approche entre Saint-Étienne et le Rodez Aveyron football, en marge du play-off 2 de Ligue 2, ce vendredi 24 mai 2024. Que disent les bookmakers ?

Saint-Étienne favori

Les différents sites de paris sportifs voient les Verts favoris, avec un cote entre 1,65 et 1,70 à l’heure où nous écrivons ces lignes. Elle est de 1,67 sur ParionsSport, 1,70 sur Winamax et Unibet et 1,65 sur Betclic.

Cela fluctue un petit peu plus côté Rodez, avec des chiffres logiquement plus élevés : 4,60 sur Winamax, 4,75 sur Unibet, 4,67 sur Betclic et même 4,90 sur ParionsSports, toujours à l’heure où nous écrivons ces lignes.

C’est la cote la plus élevée des trois scénarios, puisque le nul est à 3,95 sur Winamax, 3,92 sur Unibet, 3,87 sur Betclic et 4 sur ParionsSport.

Pas d’égalité possible

Pour rappel, il s’agit d’un match de play-off à l’issue duquel une des deux équipes sera éliminée, et l’autre qualifiée. Opter pour le match nul indique que vous misez sur un score nul à l’issue des 90 minutes, mais il y aura quoi qu’il en soit un vainqueur. Et s’il faut faire durer le plaisir, la configuration sera la même qu’à Paul-Lignon, mardi : pas de prolongations, mais directement les tirs au but.

Soyez vigilants !

Si vous pensez que le vainqueur s’imposera après la séance de tirs au but, il ne faut donc pas parier dans la case "résultat", mais dans la case "qualification". Exemple : si vous misez sur une victoire sèche du Raf mais que les Ruthénois l’emportent après la séance de tirs au but, votre pari ne sera pas gagnant, puisque le pari "résultat" correspond au score de la 90e minute.

Nous rappelons que les paris sportifs sont réservés à un public majeur et averti, et qu’il faut veiller à jouer avec modération.