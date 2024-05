Estaing. Maison de la vigne : la cuvée "Lou Mazuc" est arrivée

La nouvelle cuvée "Lou Mazuc" a quitté l’Aubrac pour rejoindre le caveau de la Maison de la Vigne à L’Escaillou.

Au cours de ce mois de mai, les vignerons ont profité d’une matinée sans pluie pour rejoindre le buron sur l’Aubrac, à 1 200 mètres d’altitude, pour sortir les 800 bouteilles entreposées depuis un an dans la fraîcheur et l’obscurité de la cave. Le vin a été déposé dans ce buron pour y vieillir durant douze mois par une température variant entre 8° et 14° degrés et une hygrométrie de 95 %.

Aussi, la sortie du vin est un moment de partage et de découverte autour d’une dégustation à laquelle sont conviés les propriétaires des lieux, des amis et les vignerons.

À la robe claire, limpide, de couleur rouge pourpre, on sent la finesse des petits fruits rouges. Très fruité donc et flatteur au nez, ce vin donne envie de le découvrir et de le partager entre amis ou en famille. On découvre également un léger passage en fût qui assouplit les tanins. L’élevage en hauteur permet de l’améliorer et même de l’affiner. Chacun y va de son petit commentaire, de son ressenti. De l’avis de tous, cette cuvée est appréciée et accompagnera parfaitement charcuterie, viande rouge et fromage.

Les vignerons ont profité de cette matinée pour entreposer 800 bouteilles. La cuvée 2025 va paisiblement vieillir dans la cave de ce buron au cœur de l’Aubrac.

Ce vin rouge "Lou Mazuc" est un assemblage de plusieurs cépages dont le gamay noir, cabernet et fer noir, une production élégance Vigneronne 2020.

Il est en vente à la Maison de la vigne au prix de 12 €.