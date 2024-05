Onet-le-Château. Mercredi, c’était "tout foot" au stade des Albatros

Ce sont plus d’une cinquantaine de jeunes qui avaient répondu à l’invitation du Patio qui proposait une animation autour des Jeux olympiques, avec cette fois-ci une initiation football, en partenariat avec la Ville et l’Agglo, le club de foot castonétois, l’Ufolep, l’Afev et la MJC d’Onet.

Un soleil, certes timide, mais bien présent, a permis aux jeunes de profiter pleinement de ce moment sportif et convivial, en plein air, autour du ballon rond.

Un moment qui s’est scindé en deux parties, sur la première et par groupe, ils ont pu tous participé à cinq ateliers différents permettant d’affûter rapidité, maniement du ballon et passes, essais techniques… Un échauffement et des initiations appréciés avant de se frotter en deuxième partie à la réalité de vrais matchs, qui se sont disputés âprement mais à l’amiable et dont le seul enjeu, puisque tout le monde a gagné, était de partager un copieux goûter à l’issue !