Salles-la-Source. Nuit des musées : un grand moment culturel

Cette nuit des musées s’est déroulée sous le signe du cuir au musée des arts et métiers traditionnels à Salles-la-source. De nombreux visiteurs sont ainsi venus découvrir le travail des quatre artisans invités, maîtrisant chacun le cuir à leur façon et le travaillant sous de nombreuses formes. Les plus jeunes ont pu s’initier auprès de l’équipe du musée qui proposait un atelier de fabrication d’un porte clé en cuir naturel et avec lequel chaque artisan en herbe a pu repartir, fier de sa création !

Les visiteurs étaient également nombreux à assister au spectacle de tambours japonais de la compagnie Taïkokanou, invitée pour cette occasion, qui a fait retentir ses gigantesques tambours traditionnels devant plus de 330 personnes. Les spectateurs ont également pu en apprendre un peu plus sur cet art et la création de ces instruments auprès de Fabien Kanou, fondateur de la compagnie, fabriquant ses propres tambours. Un temps d’échange apprécié à la fois par les visiteurs du musée et par la compagnie, ravie de se produire dans le magnifique cadre du village de Salles-la-source pour cette Nuit des musée 2024 riche en émotions.