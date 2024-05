Occitanie : les gendarmes alertent sur les dangers de cette rivière qui a emporté plusieurs personnes et fait une victime ces derniers jours

Dans le Gard, les pluies de ces dernières semaines ont renforcé le débit du Gardon, dont le fort courant a noyé un jeune homme de 22 ans, ce mercredi 22 mai.

Il faisait plutôt beau dans le Gard le dimanche 19 mai dans le Gard, comme il y faisait beau ce jeudi 23 mai, à Rochefort-du-Gard notamment... mais ce beau temps, il vient toujours depuis plusieurs semaines entre deux averses, parfois orageuses comme ce fut le cas le samedi 18.

Des cours d'eau grossis par les pluies

Autant d'orages ou de simples pluies qui perdurent sur le Gard et qui a pour effet de maintenir haut le débit des cours d'eau. Comme le Gardon par exemple, dont le courant est fort en ce moment, avec des débordements localisés. Or à Collias par exemple, des chemins de randonnée bordent le Gardon, une rivière où il y est possible de faire du canoë, et de s'y baigner. Ce dimanche 19 mai par exemple, des randonneurs ont dû rebrousser chemin, leur sentier étant inondé.

Un jeune homme noyé

Mais ce beau temps trompeur n'incite manifestement pas à la prudence, quand bien même les eaux du Gardon affichent la couleur brune d'une rivière en crue et un courant des plus forts. Ce mercredi 22 mai vers 15 heures au niveau de Collias, un jeune homme de 22 ans a ainsi été emporté par le courant, relate Midi Libre et Actu.fr. Une vingtaine de sapeurs-pompiers dont des plongeurs, aidés d'un hélicoptère, d'une équipe cynophile et d'un drone sont intervenus pour tenter de retrouver le jeune homme, ce qui sera fait vers 17h30.

Dans un état critique, il décèdera des suites de cette noyade dans l'hélicoptère.

Le Gardon venait de faire une nouvelle victime, deux mois et demi à peine après une crue dramatique, le 9 mars, où six personnes dont deux enfants avaient perdu la vie.

La gendarmerie alerte sur les dangers du Gardon

Ces derniers jours, d'après la gendarmerie du Gard, ce jeune homme n'est pas la première personne à avoir été emporté par les eaux du Gardon. Le lundi 13 mai par exemple, toujours à Collias, une femme de 50 ans avait été prise par le courant et heureusement pour elle retrouvée par les pompiers, "bien plus loin" en aval.

"Il nous a été signalé à plusieurs reprises des personnes qui se font surprendre par le courant et dérivent sur plusieurs centaines de mètres sans possibilité de rejoindre les berges", informe-t-elle sur sa page Facebook, en invitant à "la plus grande prudence", en cas de baignade notamment.