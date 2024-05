Quilles de huit : des stats déjà de haute volée

Après deux week-ends de pause, le championnat est de retour, dimanche 26 mai. Avant que les gabarits ne soient remis à un mètre, faisons un tour des catégories en six chiffres, qui montrent que le niveau est déjà haut !

52

Depuis la coupure, les résultats du premier plateau des écoles de quilles sont tombés. Et les petits n’ont rien à envier aux grands sur le plan des performances. Le benjamin Nolan Marty (Le Piboul) a déjà élevé la meilleure partie de la saison à 52 quilles. Chez les benjamines, Margaux Vidal (Flavin) et Justine Castanié (Trémouilles) ont toutes les deux signé un 46, le plus haut score dans leur catégorie. Du côté des poussins et des poussines, ce sont Gabin Chassang (50, Bozouls), ainsi qu’Alice Deltort (Rignac-Firmi) et Elise Boutonnet (42, Luc) qui ont fait tomber le plus de quilles.

18

Sur la totalité des classements seniors, à savoir 25 chez les hommes et 11 chez les femmes, la moitié pile voit la même équipe occuper la tête depuis la première manche. À l’aube de la quatrième étape, qui marquera la moitié du championnat, 18 équipes tiennent les rênes de leur classement respectif : 7 chez les femmes et 11 chez les hommes, de l’Excellence à la cinquième série féminine et à la troisième série masculine. À noter qu’en district Aubrac Olt Viadène, les quadrettes n’ont pour l’instant disputé que deux manches à cause des intempéries.

100,17

Du côté des jeunes, la meilleure moyenne est actuellement détenue par la doublette ado 18 Excellence de Célia Picard et Fanny Gaubert. Les Lucoises affichent une moyenne de 100,17, après être parties en trêve sur un superbe 108 (52 et 56). Chez les garçons, c’est le duo junior Excellence d’Anthony Clamens et Hugo Girou (Gabriac) qui arborent les meilleurs résultats avec 95,68 quilles de moyenne.

153

Les regards sont souvent tournés vers les catégories reines mais la plupart des quilleurs jouent en district. Ce qui ne les empêche pas de signer des scores dignes de l’Élite, bien au contraire ! En se penchant sur la troisième série, parmi les six secteurs aveyronnais, la meilleure manche s’élève à 153 quilles. Un score réalisé par Dylan Cavalié (Rignac-Firmi) lors de la première manche du district Ségala. La semaine suivante, le Rignacois a une nouvelle fois levé la manche individuellement (147) et mène de main de maître le championnat avec sa quadrette.

L'Elite masculine reprendra le championnat à Balsac, dimanche 26 mai. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

52,83

Si, chez les seniors hommes, celui qui mène le classement à la moyenne est pensionnaire d’Excellence (Julien Galdemar, Sainte-Geneviève, 54,78), ce n’est pas le cas chez les féminines. En effet, c’est Eléana Rouquette (Saint-Christophe) qui est en tête avec 52,83 et en championnat, elle évolue en Promotion B.

La championne de France 2022 a été remplacée en Excellence par la championne tricolore adolescente 2023, Ophélie Volte, qui la suit au classement avec ses 51,50 quilles de moyenne. Tandis que sa sœur et coéquipière, Estelle, est 4e avec 49,83. Il y a donc trois Saint-Christophoroises dans le top 4 !

64

Depuis la deuxième manche, le Campuacois Arnaud Layrac (Honneur) a établi la meilleure partie aveyronnaise à 64. Un score qui lui a aussi permis d’asseoir la meilleure manche (172). A l’entame du championnat, le 21avril, c’est un quilleur d’Essor qui avait donné le ton. Sur son terrain, le Flavinois Jean-Luc Routaboul avait bouclé sa toute première partie de la saison avec 62 quilles, mais il n’avait pas réussi à tenir la cadence lors des deux suivantes (42, 32).

L’an dernier, la meilleure réalisation sur une partie avait grimpé jusqu’à 67, à une quille du record de France, lors de l’ultime manche du championnat. Une perf’ signée Damien Barrié, qui a bien aidé au maintien en Excellence, in extremis, de la quadrette de Saint-Amans.