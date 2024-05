Marcillac-Vallon. Saint-Bourrou : un bon bilan malgré une météo capricieuse

"Mieux vaut le vin d’ici que l’eau de là" comme disait à son époque Francis Blanche, mais c’est bien l’eau tombée du ciel marcillacois qui a perturbé cette année la fête de la Saint-Bourrou. Quelques replis vers la salle des fêtes ont été nécessaires, mais "globalement tout s’est bien passé et nous sommes satisfaits de cette édition 2024" indique Sabrina Gaston, la vice-présidente du comité des fêtes. La fête foraine a essuyé quelques averses mais le soleil a tout de même fait de belles apparitions, ce qui a donné le sourire aux nombreuses attractions installées sur le tour de ville. Apéro bandas, animations de rues avec l’Harmonie, dégustation des AOC Marcillac, jeux pour les enfants, concert de La Déryves… ont donné le ton de ces festivités marquées par ses temps forts habituels et ses quelques nouveautés, comme les Olympiades qui n’ont certes pas réuni le nombre de participants espéré mais seront à renouveler au vu de l’engouement suscité. Autre petit bémol, la vente du "guirbou", petit-déjeuner vigneron, qui, n’ayant pas pu se dérouler à Foncourrieu, a connu quelques difficultés d’organisation. Côté gastronomie, avec plus de 350 convives, le déjeuner tripous/ tête de veau du dimanche matin a affiché complet tandis que le repas veau à la broche/aligot géant, obligé de battre en retraite pour éviter le mauvais temps, n’a pas tout à fait connu son succès habituel malgré les 650 repas servis. Le lundi matin, météo oblige, le défilé des vignerons s’est contenté de faire le tour de ville, avant que la salle des fêtes ne se remplisse comme un œuf pour accueillir le 100e chapitre de l’Eschansonnerie de Saint-Bourrou et la traditionnelle dégustation de fouace et de mansois offerte par la municipalité. "Un grand merci à notre équipe de bénévoles particulièrement sollicitée pour s’adapter aux changements provoqués par l’incertitude de la météo" souligne Sabrina Gaston qui profite de l’occasion pour lancer un appel afin d’étoffer ce groupe qui se dépense sans compter pour perpétuer cette ancestrale fête de la Saint-Bourrou.