Prévinquières. Souvenir : l’amicale du maquis Duguesclin s’est recueillie au monument aux morts

Dimanche 19 mai à Prévinquières, Christian Lacombe, maire, accueillait l’amicale du Maquis Duguesclin pour clore la journée annuelle du Souvenir et commémorer avec quelques jours de retard le 79e anniversaire de la Victoire du 8-Mai-1945.

L’on notait la présence de Jean-Marc Calvet, maire de Rignac et président des maires de l’Aveyron, d’André At, vice-président du conseil départemental, du Major Chabaud de la gendarmerie de Rieupeyroux, des élus communaux et de la population. Après s’être recueillis à la stèle de La Rivière à Montbazens puis à Regardet sur la commune de Rignac, Pierre Pègues, président de l’amicale, a déposé une gerbe au monument aux morts du village, autour des porte-drapeaux et des membres du Souvenir français qui ont animé la cérémonie. Ce moment de recueillement honorait l’engagement de ces nombreux jeunes gens qui ont choisi, à partir de mai 1943, de rentrer dans la Résistance. "En effet, c’est entre les bois de Mièjesoles, sous les hameaux de La Roque, de Regardet, Mirabel et le pont de Prévinquières que près de 1 400 jeunes jusqu’en août 1944, grâce à la complicité des habitants, vécurent et préparèrent des opérations périlleuses et meurtrières avec les autres maquis aveyronnais, pour contenir l’avancée de l’occupant nazi, et cela au péril de leur vie."

Cette belle journée s’est terminée par un succulent repas à "La Guinguette", le restaurant du village.