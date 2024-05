Saint-Amans-des-Cots. Sport et olympisme au collège de la Viadène

Comme chaque année, dans le cadre des heures d’EMI, les élèves de 6e se sont intéressés au thème du sport et cette année, des Jeux Olympiques. Chaque classe avait une activité différente : les 6e B ont préparé une exposition et les 6e A des lectures à voix haute. Trente-cinq élèves ont rendu compte de leur travail en présence des deux classes de 5e.

Le déroulé de cette restitution orale s’est fait en alternant présentation de panneaux documentaires et lectures issues de divers textes. Plusieurs thèmes furent abordés autour de l’histoire des jeux olympiques et paralympiques, quelques portraits, des anecdotes et les JO 2024 avec les nouveaux sports, la flamme et la cérémonie d’ouverture.

Malgré le stress de devoir parler face à une salle remplie de spectateurs, les élèves ont réussi leur prestation devant un public attentif.

Les panneaux seront exposés au CDI ainsi que des livres et des affiches. Cette manifestation sera suivie très prochainement d’un repas célébrant les Jeux Olympiques, alors que Paris 2024 approche à grand pas.