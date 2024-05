Un test pour savoir si les réseaux sociaux vous rendent (vraiment) heureux

(ETX Daily Up) - Dix petites minutes ! C'est la durée nécessaire à la réalisation d'un simple test destiné à mesurer l'impact des médias numériques, quels qu'ils soient, sur votre santé mentale. Elaborée par un psychiatre américain de renommée mondiale, cette courte expérience pourrait contribuer à vous aider à limiter votre exposition à certains de ces médias, dont les réseaux sociaux, souvent pointés du doigt pour leurs méfaits sur le bien-être.

Dans quelle mesure les réseaux sociaux peuvent-ils peser sur la santé mentale de la population ? C'est la question que se pose la communauté scientifique, qui multiplie depuis plusieurs années les recherches sur le sujet. Les utilisateurs estiment d'ailleurs eux-mêmes que les médias sociaux influencent leur bien-être, comme l'ont révélé plusieurs sondages réalisés en France et dans le monde. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à ces méfaits, la marque Dove, en collaboration avec Mental Health Europe et l'association e-Enfance, rendait publique en avril 2023 une enquête sur le sujet. Celle-ci indiquait que près d'un adolescent français âgé de 10 à 17 ans sur deux (45%) était impacté de façon négative par les réseaux sociaux.

Stress, anxiété, baisse de l'estime et de la confiance en soi… les utilisateurs sont nombreux à avoir conscience de ces effets délétères sans pour autant parvenir à se détacher de ces médias. Et si certains outils permettent aujourd'hui de mieux maîtriser son exposition aux médias numériques, en mesurant notamment le temps passé chaque jour sur ces plateformes, il demeure difficile d'évaluer leur influence réelle sur le bien-être, et plus largement sur la santé mentale. Un obstacle que Robert Waldinger, docteur en psychiatrie et professeur à Harvard, entend surmonter à l'aide d'un test simple et rapide, accessible à tous.

A la tête de la plus longue étude scientifique jamais réalisée sur le bonheur (plus de 85 ans), dont les résultats sont publiés dans l'ouvrage "The Good Life", le psychiatre américain a proposé sur son compte Instagram, le 10 mai dernier, de prendre dix minutes de son temps pour évaluer son rapport aux réseaux sociaux. Et cela passe par un test facilement réalisable qui peut vous permettre de déterminer à coup sûr, d'après le spécialiste en tout cas, si les médias numériques vous rendent heureux ou si, au contraire, ils vous tirent vers le bas.









Le professeur Robert Waldinger invite ceux qui le souhaitent à s'adonner à une activité habituelle sur des plateformes en ligne pendant dix minutes. Une fois cette première étape effectuée, il s'agit de se poser (et de répondre à) deux questions : ai-je plus ou moins d'énergie qu'au début de cette activité ? Suis-je plus ouvert au monde et aux autres ou ai-je davantage tendance à me replier sur moi-même ? Le psychiatre américain explique alors que si vous vous sentez plus dynamique et plus ouvert, c'est que l'activité en question est saine pour vous. Dans le cas contraire, il conseille de s'en éloigner, sinon de "limiter drastiquement" ce type d'activité numérique.

Notons que le spécialiste affirme avoir lui-même appliqué cette méthode pour les actualités. Il explique vouloir sans cesse savoir ce qu'il se passe à travers le monde, mais sombrer dans un état dépressif lorsqu'il est exposé à un trop-plein d'actualités. Résultat, l'objectif est désormais de limiter ce type d'exposition. Notons que le test peut aussi bien concerner les médias traditionnels que les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, entre autres.