Une belle cousinade chez la famille Couderc

Dimanche 19 mai, les descendants d’Ernest et Joséphine Couderc se sont retrouvés à la salle d’animation de Noailhac, berceau de la famille Couderc. Une première cousinade, s’était déjà tenue en 2014. C’est donc dix ans après que Bruno et Nadège, cousins organisateurs, ont décidé de renouveler l’événement. 82 membres de la famille sont venus pour certains depuis la Corrèze, le Loiret, la Bresse, la région parisienne et même des Ardennes pour ces retrouvailles, riches d’émotion et d’échanges. La journée a débuté par un apéritif suivi de la séance photo. Ensuite tout le monde s’est attablé autour d’un repas convivial, préparé par le traiteur Denis Delagnes. Un D.J. a animé la journée avec des jeux, de la danse, entrecoupé de pauses, où chacun pouvait replonger dans de vieilles photos ou se repérer sur l’arbre généalogique. Tout le monde était ravi de cette belle journée qui a créé de nouveaux et beaux souvenirs.