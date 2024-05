Rignac. Une cérémonie toujours empreinte d’émotion

L’amicale du maquis du Guesclin s’est souvenue dimanche 19 mai. Cette journée du souvenir a débuté à La Rivière du côté de Montbazens. Elle s’est poursuivie devant la stèle de Regardet avant de s’achever au monument aux morts de Prévinquières. En présence d’André Berthoumieu, un des deux derniers résistants, le Souvenir français, les membres et sympathisants de l’Amicale, les anciens d’Algérie, le vice-président du conseil départemental André At, la conseillère départementale Graziella Pierini, les autorités locales et communautaires conduites par le maire et président de la communauté de communes du Pays rignacois Jean-Marc Calvet, la population rignacoise s’étaient donné rendez-vous sur la stèle de Regardet pour perpétuer le souvenir de ces nombreux faits d’armes : dépôt de gerbes, Marseillaise, Chant des partisans et diplôme d’honneur remis à Pierre Pègues, président de l’Amicale.