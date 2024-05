Réquista. Une sortie riche en découvertes pour le club Génération Mouvement

Vendredi dernier, trente-huit adhérents du club "Génération mouvement" ont pris la direction de Capdenac-Gare. La première visite fut pour l’entreprise Raynal & Roquelaure, qui leur a permis d’approcher un savoir-faire reconnu, à travers les différentes étapes de fabrication des recettes et de découvrir les clés du succès de cette entreprise renommée, parmi les premières en France, où tradition et modernité se rejoignent. L’heure du déjeuner arrivant, ils se sont réunis à "l’Auberge de la Diège" où ils ont été superbement accueillis, avec un repas copieux servi dans un cadre agréable. Ensuite, ils ont rejoint Figeac où les attendait le P’tit train, "Lou Fijagol", pour une promenade à la découverte de la cité médiévale, commentée par un guide conférencier. Cet historien, féru d’art et d’histoire, leur a ensuite ouvert les portes du "Musée Champollion-Les Écritures du monde" où, sur les pas du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, Jean-François Champollion né à Figeac le 23 décembre 1790, il les a initiés aux écritures du monde, depuis leur apparition il y a 5 300 ans. Grâce à une météo agréable, sans la pluie annoncée, le groupe a passé, aux dires de chacun, une journée riche en découvertes, dans une ambiance détendue et amicale