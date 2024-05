Ventes de livres : Virginie Grimaldi garde le cap avec "Une belle vie"

(ETX Daily Up) - La romancière française Virginie Grimaldi caracole toujours en tête du classement des ventes de livres Edistat avec le format poche de l'ouvrage "Une belle vie", tandis que son tout dernier roman, "Plus grand que le ciel", perd deux places pour s'installer au pied du podium. Le trio de tête est quant à lui complété par "Norferville", le dernier thriller de Franck Thilliez, et le format poche de "La Faille" du même auteur.

Classement des meilleures ventes de livres du 13 au 19 mai 2024 :

1. "Une belle vie", Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche)

2. "Norferville", Franck Thilliez (Fleuve Editions)

3. "La Faille", Franck Thilliez (Pocket)

4. "Plus grand que le ciel", Virginie Grimaldi (Flammarion)

5. "Le Silence et la colère", Pierre Lemaitre (Le Livre de Poche)

6. "Les Femmes du bout du monde", Mélissa Da Costa (Le Livre de Poche)

7. "Angélique", Guillaume Musso (Le Livre de Poche)

8. "Kiara, diamant écorché par le sang T.1", Hazel Diaz (Archipel)

9. "La sage-femme d'Auschwitz", Anna Stuart (J'ai Lu)

10. "Quelqu'un d'autre", Guillaume Musso (Calmann-Levy)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.