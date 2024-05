Votre plus beau marché 2024 : les 10 finalistes sont connus, qui va représenter la région Occitanie ?

Ce vendredi 24 mai 2024, le jeu mettant en lice des marchés de France afin de désigner le plus beau, a de nouveau réduit le nombre de candidats. Il n’en reste plus que 10 !

214 candidats au départ et depuis, l’étau se resserre : ils ne sont plus que 10 à prétendre pouvoir remporter le jeu du plus beau marché. Et l’Occitanie a fière allure !

Annoncés ce vendredi

Les 10 finalistes de cette septième édition ont été annoncés au JT de 13 heures, sur TF1, ce vendredi 24 mai 2024. Pour rappel, ce sont les 22 régions correspondant à l’ancienne division administrative du pays ainsi que la Réunion et la Martinique qui étaient représentées. L’Occitanie avait donc deux candidats en lice. Bonne nouvelle : ils le sont toujours !

Qui sont les 10 derniers candidats ?

En effet, les marchés de Céret, pour le Languedoc-Roussillon, et de Revel, pour le Midi-Pyrénées, ont de nouveau passé la manche pour se retrouver dans les 10 finalistes. Voici qui est encore en lice pour rafler cette septième saison :

Villeneuve-sur-Lot (Aquitaine)

Louhons (Bourgogne)

Dinan (Bretagne)

Argenton-sur-Creuse (Centre)

Sedan (Champagne-Ardenne)

Céret (Languedoc-Roussillon)

Thiéfosse (Lorraine)

Revel (Midi-Pyrénées)

Audruicq (Nord-Pas-de-Calais)

Halles de Niort (Poitou-Charentes)

Et maintenant ?

Le verdict final approche à grand pas… La parole est toujours aux téléspectateurs, qui peuvent voter pour leur marché favori jusqu’au 14 juin sur ce lien.

Pour rappel, après ces trois semaines de vote, c’est un superjury composé de six personnes qui se réunira à TF1 pour trancher, sur la base des trois marchés en tête de liste suite au vote national. Isabelle Ithurburu, Bruce Toussaint, Laurent Kérusoré et trois téléspectateurs composeront cette demi-douzaine qui jettera son dévolu sur le grand vainqueur de la septième édition.

Il sera annoncé durant la semaine du 24 juin.