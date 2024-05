Aveyron : la commune de Baraqueville accueillera le concours du National Limousin en 2025

Chaque année apporte son lot d’événements marquants à Baraqueville. Après avoir célébré son cinquantenaire en 2023, la commune se prépare à accueillir en septembre les "Rencontres nationales des villages étapes".

En 2025, ce sera au tour du prestigieux concours national de la race bovine Limousine d’y poser ses valises. Lors de la récente foire agricole, les représentants de la race Limousine, Jean-Marc Alibert, président, et Émilien Rouet, directeur de la communication, se sont rendus à Baraqueville. Venus du pôle de Lanaud à Boisseuil, près de Limoges, ils ont présenté le projet à Jacques Barbezange, André At, Jean-Marc Fabre et d’autres élus locaux. Le défi s’annonce immense. Bien que Baraqueville ait déjà accueilli cet événement en 1993 et 2002, les exigences ont considérablement augmenté.

L’événement, devenu très populaire et médiatisé, demandera une logistique de grande envergure. Baraqueville, avec ses 3 400 habitants, prendra la suite de villes comme Limoges, Le Mans, Cournon et La Souterraine en septembre prochain. Les préparatifs incluent l’organisation de 3 000 repas, un spectacle en centre-ville et bien d’autres surprises.

Une collaboration étroite avec les organismes publics et agricoles sera indispensable pour mener à bien cette grande manifestation.