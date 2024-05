Aveyron : un séjour à Barcelone dans la langue de Shakespeare pour des collégiens d’Onet-le-Château

Grâce à cet échange, les collégiens espagnols et français sont incollables en anglais.

Un petit groupe d’élèves de 5e du collège Saint-Viateur-Canaguet a pris part à une mobilité dans le cadre du programme Erasmus "Don Bosco on the move". La particularité de ce projet est que la langue de communication entre les élèves et au sein de toutes les activités menées est l’anglais.

Après avoir reçu leurs correspondants à Onet et Rodez au mois de mars, c’est avec une grande joie que tous se sont retrouvés à Barcelone, cette semaine.

L’objectif de cette mobilité est de mener des activités en interaction en anglais, que ce soit avec des ateliers au sein du collège, des jeux, la conception d’affiches ou des comparaisons entre deux modes de vie et deux villes si différents.

Le collège étant limitrophe du Park Guell, les équipes binationales ont eu la chance de pouvoir effectuer une course d’orientation dans ce lieu magique. Grâce à une visite guidée de la Sagrada Familia, ils ont pu dresser une comparaison avec la cathédrale de Rodez.

Le dernier soir, lors d’une soirée conviviale au collège, les élèves français et espagnols ont lu différents textes préparés, pour remercier chaleureusement les familles qui les ont accueillies. Ils ont également réalisé combien ils ont progressé en anglais et en autonomie !

Au vu des larmes versées lors du départ, nul doute que cette semaine a été un vrai succès !