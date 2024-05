Bourses de collège et de lycée : quels sont les montants pour l’année scolaire 2024-2025 ?

Découvrez les montants des bourses de collège et de lycée versées par l’État pour la rentrée 2024.

Ces aides consacrées aux familles aux revenus modestes ayant des enfants scolarisés au collège ou au lycée seront revalorisées pour l’année scolaire 2024-2025. Elles viennent d’être dévoilées, en voici les montants.

Quel est le montant de la bourse des collèges en 2024-2025 ?

Les montants de la bourse de collège, appliqués au titre de l’année scolaire 2024-2025 (rentrée 2024), sont fixés conformément aux plafonds de ressources annuels (figurant sur l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023) qu’il ne faut pas dépasser.

Pour la rentrée scolaire 2024-2025, les montants de cette aide qui se décline en trois échelons, sont fixés comme suit :

1er échelon, 38 € par trimestre, soit 114 € par an ;

2e échelon, 105 € par trimestre, soit 315 € par an ;

3e échelon, 165 € par trimestre, soit 495 € par an.

Voici les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier d’une bourse des collèges en 2024-2025 :

Nombre d’enfants à charge Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 1 17 927 € 9 691 € 3 419 € 2 22 064 € 11 928 € 4 208 € 3 26 201 € 14 164 € 4 997 € 4 30 338 € 16 401 € 5 786 € 5 34 476 € 18 637 € 6 576 € 6 38 613 € 20 873 € 7 365 € 7 42 750 € 23 110 € 8 154 € 8 ou plus 46 886 € 25 346 € 8 943 €

La bourse est versée fin décembre 2024 pour le 1er trimestre, fin mars 2025 pour le 2e trimestre et fin juin 2025 pour le 3e trimestre. Elle est cumulable avec d’autres aides, comme l’allocation de rentrée scolaire (ARS).

Les collégiens les plus modestes qui suivent leur scolarité en internat peuvent aussi bénéficier d’une "prime à l’internat".

Pour la rentrée 2024-2025, elle s’élève, en fonction des ressources des parents, entre 327 € (pour les élèves boursiers appartenant à l’échelon 1) à 465 € (pour les élèves boursier de l’échelon 3), selon le site du ministère de l’Éducation nationale. Ces montants sont inchangés par rapport à la rentrée 2023.

Quel est le montant de la bourse de lycée 2024-2025 ?

Le montant de la bourse de lycée dépend de votre nombre d’enfants à charge et de vos ressources perçues en 2023.

Pour la rentrée scolaire 2024-2025, les montants de cette aide qui se décline en six échelons, sont fixés comme suit :

1er échelon, 158 € par trimestre, soit 474 € par an ;

2e échelon, 194 € par trimestre, soit 582 € par an ;

3e échelon, 229 € par trimestre, soit 687 € par an ;

4e échelon, 264 € par trimestre, soit 792 € par an ;

5e échelon, 299 € par trimestre, soit 897 € par an ;

6e échelon, 336 € par trimestre, soit 1 008 € par an.

La bourse est versée fin décembre 2024 pour le 1er trimestre, fin mars 2025 pour le 2e trimestre et fin juin 2025 pour le 3e trimestre.

Pour savoir si votre foyer est éligible à une bourse scolaire lors de la rentrée 2024 vous pouvez utiliser le simulateur de bourse de lycée disponible sur le site du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.