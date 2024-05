CARTE. Météo : jusqu’à 27°C dans la moitié sud du pays ce week-end, à quoi s’attendre en Aveyron ?

Le dernier week-end de mai 2024 va être celui de belles températures dans la partie sud de la France, avec 27°C attendus par endroits. À quoi s’attendre en Aveyron ?

La vigilance jaune pour les crues et les orages diminue, avec seulement 16 départements concernés ce samedi 25 mai, contre plus de 70 la veille. À l’inverse, les températures connaissent la tendance inverse.

Elles augmentent, avec de belles valeurs attendues en ce dernier week-end de mai dans la moitié sud du pays : 26°C sur la côte basque, ou encore 27°C dans la Drôme entre samedi et dimanche, par exemple. À quoi s’attendre en Aveyron ?

Pour samedi

Concernant ce samedi 25 mai 2024, Météo France planche sur un ciel voilé sur la totalité du département ce matin, avec des températures allant déjà jusqu’à 15°C du côté de La Salvetat, 14°C à Villefranche ou encore 13°C à Réquista.

Ciel voilé sur tout l’Aveyron, ce samedi 25 mai 2024 au matin. Météo France - Capture d'écran

Si le thermomètre va basculer au-dessus de la barre des 20°C partout sauf à Salles-Curan (18°C) et Laguiole (16°C), le temps devrait se couvrir : les prévisionnistes annoncent un ciel nuageux dans l’après-midi, alors que 24°C sont attendus à Millau, Saint-Affrique et Belmont. Il fera 23°C à Villefranche, et 20°C à Rodez.

Les nuages vont dominer le département malgré des températures supérieures à 20°C. Météo France - Capture d'écran

Bis repetita dimanche ?

Au sujet du dernier dimanche du mois, la tendance devrait être la même que pour ce 25 mai. À savoir ciel voilé le matin sur tout le territoire aveyronnais, avec cette fois 16°C notés à Villefranche et 15°C à Saint-Affrique.

La matinée du dimanche 26 mai ressemblera sensiblement à celle de la veille. Météo France - Capture d'écran

Et puis… les nuages. Mais pour dimanche, ils ne séviront pas partout à l’inverse de ce qui est prévu pour samedi. En effet, du côté de Salles-Curan, Millau et Nant, les éclaircies devraient perdurer dans l’après-midi.

… et l’après-midi sera partie pour être similaire à celle du 25 mai, à quelques exceptions près ! Météo France - Capture d'écran

C’est dans les deux dernières communes citées ainsi qu’à Saint-Affrique qu’il fera le plus doux (24°C), alors que le cap des 20 sera à nouveau franchi quasiment partout, sauf à La-Salvetat (19°C), Salles-Curan (18°C) et Laguiole (16°C).