Champions Cup : finale de titans entre le Leinster et le Stade Toulousain, où et quand voir le match ce samedi ?

La Champions Cup réserve une finale qui s'annonce titanesque entre le Leinster et le Stade Toulousain, ce samedi 25 mai 2024. Où et quand voir le match ?

C'est simple : les deux équipes qui vont fouler la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium de Londres, ce samedi 25 mai, ont, à elles deux, 9 titres européens. La finale de Champions Cup entre le Leinster et le Stade Toulousain s'annonce exceptionnelle !

Toulouse pour prendre deux longueurs d'avance

Et qui dit chiffre impair dit forcément un avantage pour une des deux formations : c'est Toulouse qui mène la danse avec cinq victoires, contre quatre pour les Irlandais. Sacrés en 1996, 2003, 2005, 2010 et enfin 2021, les Rouge et Noir dominent le palmarès en Champions Cup face à un Leinster titré en 2009, 2011, 2012 et 2018.

Les troupes d'Ugo Mola peuvent ainsi prendre deux longueurs d'avance sur leur poursuivant en accrochant une sixième étoile sur le maillot.

Trois échecs en cinq ans, règne tricolore...

Surtout, le Leinster vient de chuter deux fois en finale sur les deux dernières éditions, et trois fois à ce stade de la compétition depuis 2019 ! C'est le Stade rochelais qui s'est mué en bête noire de la province irlandaise, vaincue 24-21 et 27-26 par les partenaires de Grégory Alldritt en 2022 et 2023.

Mais surtout, cette Champions Cup se plaît en France, puisqu'avant le double titre des Maritimes, c'est le Stade Toulousain qui grimpait sur le toit du Vieux-Continent en 2021... face à La Rochelle (22-17). Le Top 14 reste donc sur trois victoires consécutives dans la reine des joutes européennes.

Trois mauvais souvenirs pour Toulouse

En revanche, la tendance récente des duels entre les deux finalistes du jour tourne largement à l'avantage du Leinster. Les compères de l'ailier James Lowe ont écarté le Stade Toulousain en 2019, 2022 et 2023. C'était, à chaque fois, en demi-finales de Champions Cup. Et l'addition était salée : 30-12, 40-17 et 41-22. Mais les rencontres s'étaient disputées à l'Aviva Stadium de Dublin, dans l'antre irlandaise.

Le rendez-vous de ce 25 mai aura lieu sur terrain neutre ! On pourrait dire "finale oblige", mais pour rappel, c'est bien dans la capitale irlandaise que La Rochelle était allée conquérir sa deuxième étoile l'an passé... face au Leinster.

Où et quand suivre le match ?

Cette grande affiche qui est, sans doute, ce que le rugby européen peut réserver de mieux, démarrera à 15 heures 45, ce samedi 25 mai 2024. La rencontre sera à suivre en clair sur France 2, mais également sur beIN Sports 1.