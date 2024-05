Chenilles processionnaires : quels sont les bons gestes à adopter et la conduite à tenir si vous en croisez ?

Comme à chaque printemps, les chenilles processionnaires quittent leur hivernation et reviennent dans les jardins et les forêts. L’occasion de rappeler la conduite à tenir si vous en croisez.

Elles se déplacent en file indienne au printemps dans les forêts ou les jardins. Les chenilles processionnaires ont le fâcheux inconvénient d’être revêtues de poils urticants qui provoquent des démangeaisons, voire des réactions allergiques graves.

Elles ne mordent pas, ni ne piquent. Leurs armes, ce sont leurs poils urticants dont le contact peut entraîner des réactions inflammatoires parfois graves.

Où et quand les trouve-t-on ?

La chenille processionnaire du pin (de couleur brun orangé) est présente sur une très large partie du territoire français, essentiellement dans le Sud, le centre et l’Ouest. On la croise majoritairement entre janvier et mai mais également entre octobre et décembre dans les régions océaniques.

La chenille processionnaire du chêne (gris argenté) est essentiellement présente dans le nord-est, la région parisienne et le nord-ouest de la France et peut être présente dans des régions du Sud. Notamment dans les forêts des causses du Sud-Aveyron. On l’observe majoritairement entre avril et juillet.

Quels sont les signes d’un contact avec une chenille ?

Les poils urticants peuvent notamment produire des effets sur la peau (rougeurs, démangeaisons, douleur cutanée, œdème localisé, urticaire et parfois petites cloques), sur les yeux (conjonctivite, larmoiement, douleur oculaire) ou les voies respiratoires (toux, gêne respiratoire).

Mais un contact direct n’est pas forcément nécessaire puisque ses poils se détachent et sont transportés sous l’effet du vent. C’est pourquoi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) émet plusieurs recommandations pratiques afin de les éviter :

ne vous approchez pas et ne touchez pas les chenilles ou leur nid. Ce conseil est particulièrement destiné aux enfants ;

tenez-vous à distance des arbres porteurs de nids. Il s’agit des chênes et des pins.;

portez des vêtements longs en cas de promenade en forêt ou près d’arbres infestés ;

évitez de vous frotter les yeux pendant ou au retour d’une balade ;

lavez bien les fruits et les légumes de votre jardin ;

évitez de faire sécher le linge à côté d’arbres infestés ;

en cas de suspicion d’exposition aux chenilles, prenez une douche et changez de vêtements ;

en cas de signes d’urgence vitale (détresse respiratoire…), appelez le 15.

Les animaux aussi

Les chenilles processionnaires sont aussi à l’origine de cas d’intoxications chez les animaux : les chiens représentent 92 % des cas et les chats environ 7 % des cas. En cas d’exposition, une prise en charge vétérinaire très rapide est primordiale.