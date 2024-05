Coupe de France : jour de finale entre Lyon et le PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre ?

Ce samedi 25 mai 2024, c’est jour de finale de Coupe de France. L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain vont croiser le fer pour le trophée.

Après le dénouement de la Ligue 1 le soir du 19 mai 2024, place à un autre verdict : celui de la Coupe de France de football. L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain vont lutter pour le trophée, ce samedi 25 mai 2024.

Après Nantes et Toulouse

Le PSG, qui restait sur six sacres en sept éditions entre 2015 et 2021, a vu la coupe passer entre les mains de Nantes et du TFC. Trois ans plus tard leur dernière participation en finale, les troupes de Luis Enrique retrouvent la dernière manche de la doyenne des compétitions de football. Un trophée remporté à 14 reprises par Paris. Lyon l’a soulevé cinq fois, la dernière en 2012.

Dernière de Kylian Mbappé, remontée lyonnaise, stade…

Ce match sera fort en symboles. D’abord car il s’agira du dernier match de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. Avec le PSG, le natif de Bondy a remporté le trophée à trois reprises (2018, 2020, 2021) et a perdu la finale en 2019 contre le Stade rennais. Une victoire ce soir et ce serait le doublé Ligue 1-Coupe de France, que le PSG a déjà effectué quatre fois (2015, 2016, 2018, 2020).

De son côté, Lyon peut donner encore plus de saveur à une saison déjà marquée par une remontée fabuleuse. Derniers pendant une grande partie de la première partie de saison, les Lyonnais ont opéré une "remontada" de folie pour finir 6e et arracher un ticket pour la Ligue Europa à la dernière journée. Une performance remarquable, qui peut être ponctuée par un trophée ce samedi soir.

Autre point marquant de cette finale de Coupe de France, elle ne prendra pas place au Stade de France, ce qui était le cas depuis l’inauguration de l’écrin en 1998. Mobilisée pour la préparation des Jeux olympiques, l’enceinte n’est pas disponible : la lutte pour le trophée se tiendra au stade Pierre-Mauroy de Lille.

Heure, diffusion…

Pour ne pas rater la finale de la Coupe de France, rendez-vous à 21 heures en clair sur France 2, ou bien sur beIN Sports 1.