Emeutes en Nouvelle-Calédonie : premières évacuations de touristes français malgré la fermeture de l’aéroport de La Tontouta

Entre vendredi 24 et samedi 25 mai, plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées par bateau en pleine nuit en Nouvelle-Calédonie, alors que des premiers vols ont été réquisitionnés pour les Français de métropole.

La tension est toujours palpable en Nouvelle-Calédonie, où les opérations d’évacuations se succèdent, entre vendredi 24 et samedi 25 mai.

Premiers vols pour les Français de métropole

Si l’aéroport international de Nouméa-La Tontouta reste fermé aux vols commerciaux, les touristes français ont tout de même pu être évacués via des appareils miltiaires, qui ont décollé de l’aérodrome de Magenta, ce samedi. L’une d’elles a témoigné auprès de nos confrères de l’AFP, déclarant que "l’attente était interminable puisque la réouverture de l’aéroport (NDLR : la Tontouta) est repoussée de jour en jour. Ces vols prennent la direction de l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie indique pour sa part que "plus de 530 personnes ont pu être raccompagnées à ce jour", tandis que les "mesures de raccompagnement des étrangers et des touristes français se poursuivent".

Fermeture prolongée

L’aéroport international de Nouméa-La Tontouta demeurera toutefois fermé aux vols commerciaux jusqu’au mardi 28 mai, 09h00 heure locale, "date à laquelle la réouverture sera réévaluée", a précisé le Haut-Commissariat. Pour rappel, il devait rouvrir ce samedi 25 mai, alors qu’il est fermé depuis le 14.

Evacuations par bateau

Par ailleurs, une opération de sécurisation a été menée dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier de Kaméré, à Nouméa, après que plus de 30 personnes ont tenté de fuir par la mer en raison d’incendies, a annoncé samedi le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. "Une trentaine de personnes ont tenté de fuir par voie maritime suite à des incendies d’habitations", a indiqué le Haut-Commissariat dans un communiqué.

"Quatre embarcations mises à disposition par des riverains ont permis l’évacuation de 35 personnes, dont 7 mineurs, sous la sécurisation de la brigade nautique." Aucun blessé n’est à déplorer, est-il ajouté.

Sept morts

Le bilan des violences en Nouvelle-Calédonie s’est alourdi à sept morts vendredi avec le décès par balle d’un homme de 48 ans, tué par un policier, au lendemain de la venue d’Emmanuel Macron dans l’île. Des actions sont menées dans plusieurs quartiers et "la neutralisation et le nettoyage des barrages s’effectue sous la sécurisation des forces de police et de gendarmerie", est-il dit dans le communiqué.