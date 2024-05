Festival de Cannes : "Anora" de l'Américain Sean Baker, Palme d'or 2024, voici le palmarès complet

La cérémonie de clôture du 77e festival de Cannes se déroulait ce samedi 25 mai. Le jury présidé par Greta Gerwig a remis la Palme d’or au réalisateur américain Sean Baker pour "Anora".

La Palme d'or de la 77e édition du Festival international du film de Cannes a été décernée à "Anora" de l'Américain Sean Baker, a annoncé samedi 25 mai la présidente du jury, Greta Gerwig.

Le film fait le récit d'une rencontre entre une prostituée de Brooklyn et le fils d'un oligarque russe.

La cérémonie de clôture du festival a également été marquée par la remise à Georges Lucas, le père de la "Guerre des étoiles", d'une Palme d'or d'honneur.

Le palmarès 2024

Palme d'or

"Anora" de Sean Baker

Grand Prix

"All we imagine as light" de Payal Kapadia

Prix de la mise en scène

Miguel Gomes pour "Grand Tour"

Prix du jury

"Emilia Perez" de Jacques Audiard

Prix spécial

"Les graines du figuier sauvage" de Mohammad Rasoulof

Prix du scénario

"The Substance" de Coralie Fargeat

Prix d’interprétation féminine

Les actrices d'Emilia Perez de Jacques Audiard: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz

Prix d’interprétation masculine

Jesse Plemons pour "Kinds of Kindness" de Yorgos Lanthimos

Caméra d'or

"Armand" de Halfdan Ullmann Tondel

Palme d'or du court métrage

"The man who could not remain silent" de Nebojsa Slijepcevic

Palme d'or d'honneur

George Lucas