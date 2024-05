Football : Rodez, la fierté de l’exploit avant tout

Malgré leur élimination à Saint-Étienne vendredi 24 mai au soir (2-0), à l'occasion du deuxième tour de play-offs d'accession en Ligue 1, les Ruthénois veulent retenir tout ce qu’ils ont fait de bien cette saison, qui restera comme étant parmi l’une des plus belles, voire la plus belle, de l’histoire du club. Et c’est aussi ça que tout le Piton gardera en mémoire !

Vendredi, 23 heures. Le Raf vient de se faire sortir par l’AS Saint-Étienne. Pourtant, en zone mixte et en conférence de presse, les Ruthénois ne paraissent pas vraiment abattus. Épuisés, "vidés" à le lire sur le visage du capitaine Bradley Danger, mais presque pas déçus. Ils sont allés au bout d’eux-mêmes et n’avaient tout simplement "plus rien à donner". Mais peut-on réellement leur en vouloir après la saison absolument sensationnelle qu’ils ont produit ? "On a fait des rencontres extraordinaires toute la saison. On est revenus de nulle part, on a fait douter beaucoup d’équipes et on s’est fait, d’un seul coup, craindre par des adversaires qui, à une époque, ne connaissaient pas trop Rodez", se félicite l’entraîneur du Piton, Didier Santini. Car c’est aussi ça la réussite ruthénoise. Aussi prestigieux soit-il, son adversaire stéphanois n’en menait pas large avant le coup d’envoi. La preuve d’un changement de dimension assez dingue pour le club aveyronnais cette saison, laissant, au moins temporairement, de côté son statut de prétendant au maintien !

"C’est une saison de fou !"

"On ne retiendra que du positif d’une saison comme ça, entre potes. Déjà, se qualifier en barrages, c’était un exploit. Personne ne nous attendait ici. On a passé le premier tour sur un scénario complètement fou (victoire aux tirs au but face au Paris FC mardi, après d’incroyables rebondissements, NDLR). On y a laissé nos jambes et nos émotions aussi. On est vraiment arrivé au bout du bout", analyse Killian Corredor, l’un des principaux artisans de ce parcours d’exception. "Je suis super fier, résume de son côté Bradley Danger. C’est une saison de fou qu’on a fait !" Stone Mambo ajoute : "C’est historique pour le club. De l’intérieur, c’était magnifique, exceptionnel. Beaucoup de bons moments humainement et ça s’est retranscrit sur le terrain."

Cet ultime match dans le stade mythique qu’est Geoffroy-Guichard résonne presque comme le point final un peu magique d’une saison que l’on ne doit pas avoir peur de qualifier par les superlatifs les plus forts. Car si on rembobine le film, qui aurait sincèrement pu croire, il y a un an, que Rodez en serait là aujourd’hui alors qu’il jouait sa survie en deuxième division et que l’épisode bordelais du 2 juin allait ensuite le faire trembler comme jamais auparavant ? Évidemment personne.

Le premier a y avoir cru, au risque de passer pour un fou, étant Taïryk Arconte, au soir de la 10e journée après son triplé face à Caen (5-3) : "On va chercher le top 5 !" Une ambition hallucinante qu’aucun Ruthénois n’imaginait vraiment possible avant ça. "Quand il dit ça, on le regarde, on lui dit que c’est un peu tôt. Mais après, on se dit "pourquoi pas ?", quand on voit la qualité de l’effectif cette année. Au fur et à mesure des rencontres, quand on a vu qu’on ne bougeait pas du haut de tableau, on y a cru. On s’est rendu compte qu’il avait peut-être raison au final (rires)", racontait à ce propos Lucas Buades, juste après la qualification au premier tour de play-offs. "Il ne dit pas que des bêtises", complétait avec une pointe d’humour son coach. "J’ai toujours eu confiance en l’équipe", confirme en tout cas Taïryk Arconte plus de sept mois après sa décla’.

"Le coach y a toujours cru"

" J’ai tout de suite senti qu’il y avait beaucoup de qualités, avec des joueurs techniques, complémentaires. Au fur et à mesure, on a tous pris conscience qu’on pouvait faire quelque chose. Et le coach y a toujours cru depuis le début. Peut-être qu’au début on pouvait le prendre pour un fou, mais au final, il nous a amenés avec lui et on y a cru petit à petit, jusqu’à en arriver là ", retrace Stone Mambo. Il poursuit sur Santini : " Il a toujours ressorti des choses positives pour qu’on voie qu’on était capables. Sur l’aspect mental, il a été très important, il nous a aidés à croire en nous. " Pour le plus grand plaisir des suiveurs ruthénois !