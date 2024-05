Football : Montbazens-Rignac toujours devant, suivez les finales de la coupe de l’Aveyron en direct

Samedi 25 mai, le stade Paul-Lignon accueille les finales féminine et masculine de la coupe de l’Aveyron. Le coup d’envoi du premier duel, entre les tenantes du titre bozoulaises et Montbazens-Rignac, sera donné à 14 h 30. Et c’est à 19 heures que sera lancée la finale masculine, entre Naucelle et Saint-Georges-de-Luzençon. Suivez la journée en direct !

Bienvenue à Paul-Lignon pour les finales de coupe de l’Aveyron ! Montbazens-Rignac près d'enfoncer le clou 69e A peine quelques minutes après avoir eu une grosse occasion, Montbazens-Rignac est une nouvelle fois passé près d'enfoncer le clou (69e). Sur un superbe centre de Clara Iochum, Andréa Schmitt a échoué de peu à récupérer la balle pour l'envoyer au fond des filets bozoulais. Bozouls 0 - 1 Montbazens-Rignac (60e) 60e : grosse erreur défensive de Bozouls, qui a failli se faire punir par l'attaquante montbazinoise Clara Iochum, qui a finalement été arrêtée dans sa course au but à quelques mètres du but. Quelques photos de la première mi-temps undefined Aurélie Fontana undefined Aurélie Fontana undefined Aurélie Fontana Bozouls 0 - 1 Montbazens-Rignac Bozouls est mieux rentré dans cette deuxième mi-temps que Montbazens-Rignac. Les vert et blanc font pression sur la défense montbazinoise et mettent à l'épreuve sa gardienne, Marie Cassagnes. Loïc Cambefort, entraîneur de Bozouls Aurélie Fontana - Centre Presse C'est reparti Et c'est reparti à Paul-Lignon ! Place à la deuxième mi-temps de la finale. Plus que 45 minutes avant de savoir qui soulèvera la coupe. Pendant la mi-temps, retrouvez Pierre Bourdet, le président du District, au micro de notre podcast l'Invité des sports A lire aussi : PODCAST. "Que ce soit une fête" : avant les finales des coupes de l’Aveyron, Pierre Bourdet, à la tête du district de football, revient dans "L’invité des sports" Mi-temps : Bozouls 0 - 1 Montbazens-Rignac C'est la pause à Paul-Lignon ! Les protégées de Romain Nicolas sont rentrées aux vestiaires avec une longueur d'avance sur Bozouls. Les supporters de Bozouls en virage nord Aubrac Bien moins nombreux que les supporters de Montbazens-Rignac, ceux de Bozouls sont installés dans le virage nord Aubrac. Les supporters de Bozouls dans la tribune nord Aubrac. CP Occasion manquée de Bozouls (33e) Après avoir un peu souffert, Bozouls a de nouveau approché le but de Montbazens-Rignac. Et alors qu'elle jouait un duel avec la gardienne, Chloé Touja n'a pas réussi à ajuster son tir et à cadrer. Une occasion manquée pour les tenantes du titre. A l'heure de jeu, Montbazens-Rignac est toujours devant Dans la tribune cathédrale, les supporters de Montbazens-Rignac donnent de la voix pour soutenir leurs joueuses, qui mènent pour l’instant 1-0 contre Bozouls #coupedelAveyron #football pic.twitter.com/0r1I4BjYNx — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) May 25, 2024 Bozouls 0 - 1 Montbazens-Rignac 20e minute : aux commandes du score, Montbazens-Rignac presse haut sur les vert et blanc. Les Bozoulaises ne sont pas encore arrivées à se procurer d'occasion franche. Montbazens-Rignac prend les devants ! Bozouls 0 - 1 Montbazens-Rignac Après une faute de Bozouls dans sa surface, Dina Jeanjean a donné l'avantage aux siennes sur penalty (8e) ! Bouzouls 0 - 0 Montbazens-Rignac Pour l'instants, les deux équipes sont au coude à coude. Et à la 6e minute, la gardienne bouzoulaise Chloé Gasq a sorti une superbe frappe montbazinoise qui arrivait juste en dessous de la barre transversale ! Le coup d'envoi a été donné ! La finale féminine entre Bozouls et Montbazens-Rignac a été lancée à 14h32 ! La composition des équipes La composition des équipes, à gauche Bozouls et à droite Montbazens-Rignac. CP Un peu de lecture ! A lire aussi : Football : entre premières et habitudes, place aux finales de coupe de l’Aveyron ce samedi à Rodez L'entrée des joueuses sur le terrain L’entrée des joueuses de Bozouls et de Montbazens-Rignac sur la pelouse pour la finale de la coupe de l’Aveyron féminine ! #Aveyron #football pic.twitter.com/2tSCy6hrW4 — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) May 25, 2024 Bienvenue sur ce live ! C'est jour de finales à Rodez ! Le stade Paul-Lignon se prépare à accueillir le duel pour la coupe de l'Aveyron féminine, entre Bozouls et Montbazens-Rignac. Le coup d'envoi sera donné dans moins de dix minutes, à 14 heures !