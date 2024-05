Guerre en Ukraine : un hypermarché bombardé à Kharkiv, Zelensky annonce "plus de 200 personnes" à l’intérieur au moment de l’attaque

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé samedi 25 mai que "plus de 200 personnes" pourraient avoir été à l’intérieur de l’hypermarché de produits de construction touché par une frappe russe à Kharkiv, la deuxième ville du pays.

"À l’heure actuelle, on sait que plus de 200 personnes pourraient avoir été à l’intérieur de l’hypermarché. Tous les services sont déjà sur place pour aider à secourir les personnes et à éteindre l’incendie", a indiqué M. Zelensky sur Telegram.

Au moins deux personnes tuées

Au moins deux personnes ont été tuées samedi 25 mai dans une frappe russe sur un hypermarché de produits de construction à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, dont la région est la cible d’une offensive terrestre depuis plus de deux semaines.

"Nous savons pour certain qu’il y a deux morts", a déclaré sur Telegram le maire de la ville, Igor Terekhov. Le gouverneur régional Oleg Synegoubov a fait état de quatre blessés dans cette frappe.