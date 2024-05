Handball : une question de gestion pour le Roc

L’enjeu de la montée, les trois semaines de trêve, l’Amphi qui sera une nouvelle fois plein, la prochaine saison à préparer… Pour aborder cet ultime match (samedi 25 mai à 20h30), couperet pour la montée en N1, les Aveyronnais ont eu beaucoup de paramètres à gérer, eux qui restent sur deux balles de match totalement ratées.

La montée ou le vide. L’heure est au dénouement. Samedi 25 mai, à 20 h 30, sur le parquet de l’Amphithéâtre de Rodez, le Roc disputera son dernier match de la saison dont l’issue sera radicale : les larmes seront celles de la joie d’une accession ou de la détresse de l’avoir loupée après pourtant un exercice passé à écraser ses adversaires avant de se liquéfier au moment de conclure, par trois fois. Et pour se préparer à affronter l’Etec (entente Charente), la bande à Robin Besset et son staff ont ainsi eu plusieurs paramètres à gérer.

La gestion des trois semaines de trêve

C’était une des craintes du staff bleu marine : ne pas valider la montée avant la dernière journée, car il allait falloir passer la longue trêve de trois semaines sans avoir la tête libérée. Alors l’entraîneur Yohann Ploquin a choisi la solution de laisser à ses protégés une semaine de repos juste après la déception à Libourne (défaite 40-29, le 4 mai). Le tout pour recharger les batteries, mentalement et physiquement. "Je pense que chacun a vaqué à ses occupations, a pris du bon temps, c’était le but, et a ruminé, probablement", résume le technicien. Et voilà maintenant plus de dix jours que les Aveyronnais ont repris.

La gestion de l’enjeu

Au vu de l’enjeu du match, dont la dimension relève presque du match couperet (lire ci-dessous), la gestion mentale est un élément essentiel. Surtout après avoir manqué de valider deux fois l’accession. Yohann Ploquin préfère insister sur le fait que c’est "un dernier match à la maison, probablement le dernier de l’ossature de cette équipe, et surtout un dernier match qu’on doit impérativement gagner." Mais il n’en reste pas moins qu’au bout des 60 minutes, une seule équipe verra sa belle saison récompensée de la montée. Et le Roc est toujours maître de son destin, seulement lui faut-il ne pas flancher, faire ce qu’il a fait la majeure partie de la saison et gagner. " J’espère que le match de Limoges va nous aider à appréhender celui-là."

Les scénarios de la dernière journée - Si le Roc gagne contre l’Etec, il monte en N1. - Si le Roc fait match nul contre l’Etec et que Libourne (2e) bat Bordeaux-Bruges (12e), la montée se joue à la différence de buts particulière : et c’est Libourne qui en sortirait vainqueur car il a un bilan de +6 face au Roc. - Si le Roc fait match nul contre l’Etec et que Libourne fait au moins aussi bien, Rodez-Onet monte en N1. - Si le Roc perd contre l’Etec et que Libourne fait mieux, Rodez-Onet ne monte pas.

La gestion de la salle pleine

Car un autre paramètre a joué sur les têtes lors de cette première "finale" : l’Amphithéâtre était plus rempli que jamais, bouillant même. "C’était oppressant, moi aussi je l’ai senti. Le bruit n’était pas pareil, c’était vraiment particulier. Les joueurs l’ont verbalisé, certains sont entrés dans le match avec les jambes qui tremblaient", précise le technicien, qui assure que, désormais, "ils savent à quoi s’attendre. Et cette pression, là il ne faut pas qu’elle nous écrase mais qu’elle nous galvanise."

L’Amphithéâtre (presque déjà) à guichets fermés Afin de mieux gérer l’affluence à l’Amphithéâtre de Rodez après celle du match contre Limoges (plus de 1 600 personnes le 27 avril), le Roc a anticipé la question de la billetterie. Le club a ouvert la vente en milieu de semaine et jeudi après-midi, les 974 billets mis en ligne avaient déjà trouvé preneurs. "C’est incroyable", s’est réjoui Benoît Courtin, le président de l’entente. Le Roc a prévu une jauge de 1 500 personnes dans la salle ruthénoise. Les places restantes sont destinées aux licenciés et aux proches des joueurs. Et une centaine de tickets seront vendus aux premiers arrivés samedi soir, à partir de 19 heures.

La gestion de l’environnement

L’expérience de la foule va leur servir, mais nul doute que la pression de l’enjeu a tourné autour des bleu marine pendant ces trois semaines, au travail, dans leur entourage… "C’est le côté non-maîtrisable de la chose", concède Ploquin. C’est la raison pour laquelle il préfère évoquer le duel de ce soir comme un final plus que comme une finale.

La gestion du statut

Ce n’est pas non plus nouveau pour le Roc, mais devoir gérer son statut de leader et de cible à abattre en plus de toutes les autres variables n’a pas été limpide depuis qu’il peut acter l’accession. Alors que les Aveyronnais l’ont très bien fait après avoir pris la première place, en décembre. "Il faut que ces matches (Limoges et Libourne) nous servent de leçon", insiste Yohann Ploquin. "L’Etec n’a plus rien à jouer mais j’ai eu vent qu’ils venaient pour nous étriller. Le combat n’en sera que plus beau et le spectacle meilleur !"

La gestion de la suite et de l’annonce des recrues

Et si le Roc avait réussi à accrocher les trois points avant la trêve, cette dernière aurait permis au club de préparer la suite en sachant où il va. Le staff planche sur la prochaine saison depuis déjà plusieurs semaines, mais dans l’attente de savoir s’il montera en N1, il continue de travailler sur "deux scénarios". "Quoi qu’il arrive, ça ne changera rien aux départs ou aux arrivées", explique Ploquin. D’autant qu’entre-temps, le Roc a annoncé avoir signé quatre recrues ! De quoi interroger tout de même sur le timing et le poids que cela peut faire peser dans les têtes des hommes actuels, ceux qui doivent faire basculer le club dans la bonne division.