Impôts 2024 : "délai supplémentaire" accordé à certains contribuables pour la déclaration de revenus, l’Aveyron concerné

Alors que les contribuables de 19 départements, dont l’Aveyron, devaient effectuer leur déclaration de revenus avant le vendredi 24 mai 2024, un "délai supplémentaire" a été accordé à certains d’entre eux.

Une semaine de rab ! Des contribuables de 19 départements de France, dont l’Aveyron, voient un "délai supplémentaire" leur être accordé par les impôts dans le cadre de la déclaration des revenus. Ils avaient initialement jusqu’au jeudi 23 mai 2024, 23 heures 59, pour la réaliser.

"Des difficultés"

En effet, comme l’explique le site des impôts sur son site internet, "les usagers des départements 1 à 19 et non résidents ayant éprouvé des difficultés à déclarer leurs revenus professionnels de type bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices industriels et commerciaux (BIC) bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 mai prochain pour effectuer leur déclaration de revenus".

Un message d’erreur

Certains contribuables qui souhaitaient déclarer ces revenus en question ont été refoulés par un message sur la page d’accueil du site des impôts, indiquant que "la déclaration en ligne est actuellement indisponible, tout est mis en œuvre pour corriger rapidement ce dysfonctionnement".

L’Aveyron et 18 autres départements

Ce temps additionnel concerne donc des contribuables aveyronnais, puisque les territoires englobés par cette première salve de date butoir sont les départements compris entre le 1 et le 19. En Occitanie, l’Ariège et l’Aude font aussi partie du contingent :

Ain (01)

Aisne (02)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Ardennes (08)

Ariège (09)

Aube (10)

Aude (11)

Aveyron (12)

Bouches-du-Rhône (13)

Calvados (14)

Cantal (15)

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Cher (18)

Corrèze (19)

Rendez-vous le 30 mai

Cette semaine de rab mène donc les contribuables jusqu’au jeudi 30 mai 2024, 23 heures 59. Soit, en même temps que la date butoir de la zone 2, qui comprend les départements allant du 20 au 54.