Jours fériés : la longue série du mois de mai est terminée, quand vont tomber les derniers de 2024 ?

Le mois de mai a été fidèle à sa réputation, avec une ribambelle de jours fériés qui ont ponctué le calendrier. Quand vont tomber les derniers de l’année 2024 ?

Mercredi 1er, mercredi 8, jeudi 9, lundi 20… avec quatre jours fériés, le mois de mai 2024 a été, comme il en a bien l’habitude, l’expert en la matière. Que reste-t-il pour 2024 ?

Juillet, août, novembre et décembre

Quatre des sept prochains mois vont compter au moins un jour férié : juillet, août, novembre et décembre. En tout, il y en aura cinq. Voici quand ils vont tomber :

Fête nationale : dimanche 14 juillet 2024

: dimanche 14 juillet 2024 Assomption : jeudi 15 août 2024

: jeudi 15 août 2024 Toussaint : vendredi 1er novembre 2024

: vendredi 1er novembre 2024 Armistice 1918 : lundi 11 novembre 2024

: lundi 11 novembre 2024 Noël : mercredi 25 décembre 2024

Comme c'est le cas chaque année, juin, septembre et octobre ne comptent aucun jour férié en France.

Un seul dimanche

Pour rappel, parmi les 11 jours fériés notés au calendrier de 2024, il n’y en a donc qu’un seul qui ne tombe pas en semaine. C’est le dimanche 14 juillet. Le 1er janvier, 1er avril et 20 mai étaient tombés un lundi, les 1er et 8 mai un mercredi et le 9 mai un jeudi.

Et 2025 démarrera d’ailleurs sur les mêmes bases, puisque le 1er janvier arrivera une semaine après Noël, à savoir… un mercredi !