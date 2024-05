La fin de la soirée rap d’environ 1 000 personnes dégénère : un homme tué par balle lors d’une bagarre

Un homme a été tué par arme à feu, et un autre blessé, lors d’une rixe aurait éclaté en marge d’une soirée rap organisée à Fleury-Mérogis, en Essonne, dans la nuit de vendredi à ce samedi 25 mai 2024.

Un homme a été tué par balle lors d’une bagarre en marge d’une soirée de rap, qui a réuni environ 1 000 personnes à Fleury-Mérogis (Essonne), a indiqué samedi 25 mai le parquet d’Évry.

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et il n’y a pas d’interpellation à ce stade, selon le parquet d’Évry, sollicité par l’AFP, confirmant une information du journal Le Parisien.

"On cherche à identifier l’auteur et la victime", a souligné le parquet.

Deux victimes trentenaires

Lors d’une bagarre qui a éclaté en marge d’une soirée de rap, un homme a sorti une arme et tiré, faisant un mort. Une autre personne a été blessée plus légèrement, selon Le Parisien, qui précise que les deux victimes sont âgées d’une trentaine d’années et que les faits se sont produits à l’extérieur d’une salle de réception dans une zone commerciale du sud de FleuryMérogis.

L’alerte a été donnée peu avant 6 h 00, et l’enquête confiée à la Section de recherches de Paris, a ajouté le parquet d’Évry.