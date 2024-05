Ligue 2 : la saison 2024-2025 se dessine avec 17 clubs sur 18 désormais connus, qui accompagnera Rodez ?

Battu par Saint-Étienne dans le cadre du play-off 2 de Ligue 2 BKT vendredi 24 mai (2-0), Rodez est désormais fixé pour la saison 2024-2025 : il restera en deuxième division. Où 17 des 18 clubs du prochain exercice sont déjà connus.

À mesure que ces phases finales évoluent, entre play-offs passés et barrage à venir, la Ligue 2 version 2024-2025 se dessine. Après la défaite de Rodez contre Saint-Étienne vendredi soir (2-0), le Raf sait donc qu’il restera dans le second échelon. 17 des 18 clubs du prochain exercice sont maintenant connus.

Ils restent en Ligue 2

C’est, sans surprise, le plus gros lot : celui des maintenus. Il concerne les équipes classées de la 6e à la 16e place qui, au soir de la 38e journée (et même plus tôt), ont su qu’elles rempileraient pour une nouvelle saison en deuxième division. Dès mardi, le perdant du play-off 1, à savoir le Paris FC, complétait la liste. Et donc, depuis ce vendredi soir, s’est ajouté le perdant du play-off 2 : le Rodez Aveyron football.

Ils sont relégués de Ligue 1

En 2024-2025, il y aura donc des petits nouveaux. A commencer par ceux qui descendent de Ligue 1. Dès la 33e et avant dernière journée du championnat, Clermont avait déjà assuré sa relégation en Ligue 2. Une semaine après, c’est Lorient qui lui a emboîté le pas, terminant à la 17e place.

Ils montent de National

De l’autre côté, deux équipes montent en provenance du troisième étage. Le Red Star d’Habib Beye avait été le premier à composter son ticket pour la Ligue 2. C’est Martigues qui a obtenu le deuxième billet et accompagnera donc l’étoile rouge. Relégués en National au printemps 2023, Niort, Dijon, Sochaux et Nîmes y restent.

Ils vont disputer le barrage

17 clubs de Ligue 1 sont fixés, autant le sont en Ligue 2 : il faut désormais attendre le barrage pour savoir qui ira chez le premier, et qui devra se contenter du second. Pour rappel, c’est donc le FC Metz, 16e de Ligue 1, qui va lutter pour rester dans l’élite face à Saint-Étienne, vainqueur des play-offs et prétendant à une remontée après sa descente en 2022.

Le match aller aura lieu à Geoffroy-Guichard, jeudi 30 mai, avant le retour au stade Saint-Symphorien, le dimanche 2 juin. À l’issue de cette double confrontation, les deux premières divisions du football français dévoileront leur visage entier pour l’exercice 2024-2025.

En résumé…

Pour résumer, voici 17 des 18 clubs qui seront sur la ligne de départ en août prochain pour le coup d’envoi de la saison 2024-2025 de Ligue 2 BKT :

Lorient

Clermont

Rodez

Paris FC

Caen

Laval

Amiens

Guingamp

Pau FC

Grenoble

Bordeaux

Bastia

Annecy

Ajaccio

Dunkerque

Red Star

Martigues

Reste désormais à savoir qui sera le 18e. Metz ou Saint-Étienne ? Réponse le 2 juin !