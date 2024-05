Octogonale Aveyron : le circuit et l’organisation ont séduit les 400 cyclistes en lice à Luc-la-Primaube

L’Octogonale Aveyron organisée par l’Entente cycliste Luc-la-Primaube s’est déroulée dimanche 19 mai 2024.

Plus de 400 participants ont pris le départ pour découvrir les belles routes du Lévézou sous un beau soleil et avec une température idéale pour faire du vélo.

Les concurrents étaient satisfaits de leur journée et les organisateurs ont été récompensés par les commentaires élogieux des participants sur l’accueil, l’organisation et la sécurité.

Des sportifs émérites

Sur le circuit "Brousse-le-Château" de 133 km (2 400 m D +), la victoire est revenue à Jane Delmas chez les féminines. Une très belle performance avec une moyenne de 29,5 km/h. Le podium étant complété par Hélène Robin et Élodie Lefèvre.

Chez les hommes, la première attaque a eu lieu très rapidement dans la première côte avant La Primaube, avec 4 coureurs dans l’échappée. Malgré plusieurs attaques, le groupe restera à 4 jusqu’à la dernière côte de "Planèzes" où deux coureurs arriveront à s’échapper pour passer la ligne d’arrivée au sprint à Luc. Une très belle victoire pour Julien Cayssials un habitué de cette épreuve, qui a réalisé ce circuit à plus de 35 km/h de moyenne.

Le podium étant complété par Sébastien Pillon et Yohan Cherrière. Sur le circuit "du lac de Villefranche-de-Panat" de 96 km (1 500 m D +), la victoire est revenue à Pauline Teyssèdre chez les féminines qui a bouclé le circuit à plus de 32 km/h de moyenne. Le podium est complété par Marion Azam et Clara Gineste.

Chez les hommes, deux coureurs se sont échappés au kilomètre 3. Avec une très bonne collaboration, ils ont creusé l’écart sur les poursuivants, et ont terminé au sprint après 2 h 37 de course.

Une très belle victoire pour Gabriel Trémolières qui a bouclé le circuit à plus de 36 km/h de moyenne. Le podium étant complété par Jonathan Duval et Alexis Barthes. Quant à la soixantaine de randonneurs, l’objectif de la journée était plus axé sur la découverte du Lévézou et le plaisir d’une sortie conviviale.

À l’arrivée, aucun accident n’étant à déplorer, ce sont des organisateurs pleinement satisfaits qui ont clôturé cette 19e édition par une tombola richement dotée avec notamment des produits énergétiques, gastronomiques, des casques vélo et un GPS haut de gamme, offert par l’un de nos partenaires, la Société Rodez Bike.