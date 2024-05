Rugby : à Millau, Baptiste Majorel, architecte du plaisir

Dimanche (15 h 30) chez lui, Millau dispute la première manche d’une double confrontation avec Sarlat dont le vainqueur sera promu en Fédérale 1. Un plaisir pour tout un club, mais aussi un homme, l’entraîneur Baptiste Majorel.

L’homme est humble et discret. Met en avant irrémédiablement le collectif. Mais il n’empêche, alors que ses Millavois sont à l’aube de vivre un des moments les plus importants de leur histoire, l’apport de l’architecte Basptiste Majorel est significatif.

Majorel à 40 ans et a posé ses valises dans la cité du gant il y a maintenant une dizaine d’années. "Je suis issu d’une famille de rugbymen de Gennevilliers en banlieue parisienne où j’ai grandi", indique le technicien. L’ancien demi-de-mêlée a même été sacré champion de France Fédérale B avec son club il y a 20 ans. "Une blessure importante à l’avant-bras m’a fait arrêter ma carrière de joueur tôt et comme j’aimais le sport et transmettre je suis devenu naturellement éducateur puis entraîneur auprès des jeunes puis des seniors, se remémore-t-il. J’ai aussi drivé les féminines de Gennevilliers avec qui j’ai connu mon deuxième titre de champion de France."

Famille et vacances, l’Aveyron au cœur

L’entraîneur est employé par la ville de Millau comme éducateur sportif auprès des écoles et d’une association. Sa passion, c’est le rugby bien évidemment. Il y est dedans depuis qu’il a 6 ans ; mais en général il adore le sport, tous les sports. Ses deux enfants pratiquent aussi une discipline sportive : Lili, 15 ans, le crossfit, et Mael, 11 ans, comme une évidence, est à l’école de rugby de Millau. Une histoire de famille, l’ayant d’ailleurs porté vers le Sud. "J’étais employé au club de Gennevilliers à plein temps avec une bonne situation ; mais avec le petit en bas âge, on a décidé de tourner la page de la vie parisienne et de changer de cadre de vie pour les enfants et la famille, dit-il. L’Aveyron c’était une évidence, mon papa est originaire de Campagnac, on y venait souvent en vacances et en outre mon frère Julien est installé à Millau depuis de nombreuses années." Il intègre ainsi naturellement le club de Millau malgré d’autres sollicitations et, dès sa première saison en tant qu’éducateur du groupe cadets, il mène ces jeunes en demi-finale du championnat de France. "J’ai bénéficié du travail fait en amont. J’ai une grande reconnaissance pour toute la formation millavoise avec des générations de qualité et je remercie tous les éducateurs. C’est un bonheur d’avoir pu travailler avec des personnes comme Jean-Louis Caramel, Sébastien Sere, Cyril Hautcoeur, Jean-Luc Sigaud…"

Partage et curiosité

Passion et humilité correspondent bien au personnage. Mais on peut ajouter compétence. Car BaptisteMajorel a satisfait à des formations très tôt dans le sport et a obtenu des diplômes pour accumuler de l’expérience et monter en compétence. "Je suis un entraîneur curieux et j’aime beaucoup partager avec mes confrères car j’estime qu’il y a à apprendre chez tout le monde, témoigne celui qui continuera l’an prochain à Millau, avec de nouveaux compagnons de route, Issaly, Sere et Lamprecht. À Millau j’ai entraîné avec Didier Chouchan une saison et ce fut un enrichissement humain et rugbystique de par son passé de joueur pro et avec Sebastien Petit depuis quatre saisons. Une belle rencontre, il a des origines parisiennes comme moi, et il a amené sa touche sur le projet et l’équipe avec sa vision du haut niveau via son passé pro."

Le mentor millavois, s’il prépare évidemment les siens à la gagne, confie que malgré les échéances et les enjeux, cela ne reste que du sport et un loisir ; et que son bonheur tient dans le plaisir pris par ses joueurs à évoluer ensemble, tout en en donnant aux spectateurs. "J’ai été bien accueilli par la famille du SO Millau et je lui dois beaucoup, conclut-il. Je suis bien ici, il fait bon vivre, c’est paisible et je suis tombé amoureux de la région. Pourvu que ça dure."